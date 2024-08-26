- Комиссия выступает за увеличение численности населения ЕС гражданами ЕС.

После трагического ножевого нападения в Солінгене, министр внутренних дел Рейнланд-Пфальца Михаэль Эблинг (СДПГ) подчеркнул важность ясности в миграционной политике. Он считает, что необходимо четко различать тех, кому следует оказывать помощь, и тех, кому не следует. Эблинг, выступая в Майнце, заявил, что individuals, которые эксплуатируют систему и свободу Германии или даже участвуют в террористической деятельности, не должны получать поддержку. Это включает тех, кто занимается антисемитской hatred speech. "Они не принадлежат к Германии, и это должно быть ясно", - заявил политик от СДПГ. Он поддерживает инициативу федерального правительства по депортации individuals в Афганистан и Сирию.

В пятницу в Солінгене, Северный Рейн-Вестфалия, произошло ножевое нападение, в результате которого погибли трое человек. Федеральная прокуратура взяла расследование на себя и сосредоточилась на 26-летнем сирийском подозреваемом по обвинению в убийстве и предполагаемом членстве в террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Подозреваемый находится в заключении.

Эблинг также подчеркнул необходимость усилить внешние границы ЕС. Он считает важным обрабатывать заявки на убежище в других странах. В связи с продолжающейся дискуссией о контроле над границами он добавил: "Если каждая государство теперь будет приоритетно уделять внимание безопасности своих границ, мы - и я твердо верю, что это не цель - поставим под угрозу свободу передвижения в Европейском Союзе". Эблинг отметил, что Рейнланд-Пфальц особенно выигрывает от открытых границ из-за своего расположения.

Эблинг заявил, что полицейское присутствие на предстоящих мероприятиях в штате будет усилено. Он подчеркнул: "Самое главное - мы не должны поддаваться терроризму". Участие в таких мероприятиях, как Винный рынок в Майнце или Рынок сосисок в Бад-Дюркхайме, никого не должно сдерживать.

Эблинг выразил готовность обсуждать ужесточение контроля над оружием, чтобы снизить количество случаев с ножами. Однако он отметил: "Терроризм не будет остановлен запретом на оружие".

Предложение Комиссии по укреплению внешних границ ЕС совпадает с мнением Эблинга, который считает, что важно обрабатывать заявки на убежище в других странах, чтобы предотвратить эксплуатацию системы Германии. Эблинг решительно выступает против оказания поддержки individuals, которые занимаются террористической деятельностью или антисемитской hatred speech, как предлагается в предложении Комиссии по депортации таких individuals в Афганистан и Сирию.

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