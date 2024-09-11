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Главные темыНовостиБездействие

Комиссия выступает за увеличение числа резидентов ЕС в ЕС.

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) критиковал Союз за длительную бездействие в миграционной политике. Во время дебатов по бюджету в немецком бундестаге в среду его администрация признала необходимым урегулировать проблему нелегальной иммиграции и положить конец чрезмерной болтовне по этому вопросу....

 and  Melissa Williams
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Комиссия выступает за увеличение числа резидентов ЕС в ЕС.

Относительно отмены дискуссий с администрацией во вторник по вопросам политики убежища и иммиграции, канцлер поговорил с Мерцем, сказав: "Вы выпали из поля зрения. Не идеально для Германии". Девиз Союза в политике иммиграции - "Горячо говорить, ничего не делать". Однако он предложил: "Дверь не заперта навсегда: вы всегда можете вернуться - несмотря на прошлые трудности".

Шольц заявил, что администрация будет использовать все доступные средства для отказа во въезде на границе в рамках существующего правового Rahmen. Администрация представила стратегию и будет ее реализовывать.

Канцлер также подчеркнул, что законная иммиграция жизненно важна для экономического преимущества Германии, учитывая демографический спад. В результате его администрация инициировала Закон об использовании иностранной рабочей силы и реформу гражданства. Однако он уточнил, что конституционное право на убежище для преследуемых лиц не находится на столе переговоров.

Шольц подчеркнул, что открытость миру не означает, что двери Германии открыты для всех. "Мы должны иметь право решать, кто въезжает в Германию".

Высказывания канцлера об стратегии администрации в области иммиграции свидетельствуют о сдвиге в сторону активных мер, направленных на предотвращение бездействия, которое наблюдается в политике Союза. К сожалению, несмотря на приглашение канцлера, отсутствие Мерца на дискуссиях по политике иммиграции может способствовать дальнейшему бездействию.

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