Комиссия выступает за расширение сельскохозяйственной рабочей силы в ЕС.

Подробный отчет будет написан бывшим главой Немецкого научного фонда,Peter Strohschneider. Ранее он возглавлял Прогрессивный комитет по немецкому сельскому хозяйству, который в жаркое лето 2021 года предложил всеобъемлющую реформу и увеличение доходов для фермеров. Strohschneider планирует встретиться со СМИ вместе с фон дер Ляйен.

Отчет Комиссии, содержащий предложения Strohschneider по аграрной реформе, ждет своего часа. На пресс-конференции фон дер Ляйен и Strohschneider представят результаты этого всеобъемлющего отчета.

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