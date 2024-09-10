- Комиссия выступает за расширение числа лиц, ищущих убежища в ЕС.

Переговоры между Администрацией светофора и Союзом не привели к соглашению на второй дискуссии по иммиграции в Федеральном министерстве внутренних дел. Несмотря на это, федеральная администрация продолжает продвигать планы реформ. Торстен Фри, первый парламентский менеджер фракции ХДС/ХСС, заявил в Берлине, что правящие партии не представили предложения, ведущие к увеличению отказов на границе, как обычно. Лидер фракции Союза Фридрих Мерц заявил, что переговоры провалились.

Администрация светофора стремится ускорить определение национальной ответственности для беженцев

Федеральный министр внутренних дел Горст Шмидт (Зеленая партия) предложил модель на встрече, в которой участвовали представители федеральных земель, чтобы ускорить передачу беженцев, уже зарегистрированных в другом месте, компетентным европейским странам в будущем. Коалиция "Светофор", состоящая из СДПГ, Зеленых и СВП, планирует реализовать эту стратегию без Союза, согласно заявлению министра. Шмидт признал: "Если мы хотим установить эту систему как эффективную, это потребует найма дополнительного персонала, чтобы Федеральная полиция могла справиться с этим в долгосрочной перспективе".

Для эффективной реализации запланированного ускорения сотрудничество с заинтересованными федеральными землями является обязательным, сказал Шмидт. Он указал на интерес со стороны различных земель.

Критикуя планы, политик ХДС Фри заявил, что они не направлены на увеличение отказов на границе, а скорее на ускорение процедур внутри Германии. Федеральный министр юстиции Марко Бушманн (СВП) высказал мнение, что удержание людей в приграничной зоне более эффективно, чем их отправка обратно через открытую границу, так как они затем попытаются войти в другом месте. Министр иностранных дел Аннелена Баerbock (Зеленые) критиковала то, что представители Союза "прерывали, несмотря на то, что мы еще не обсудили многие темы".

Союз пытался объявить чрезвычайное положение в соответствии со статьей 72 Договора об ЕС, чтобы отклониться от обычных европейских процедур. По оценке коалиции "Светофор", правовая основа для этого отсутствует.

Предпочтительные места содержания возле границы

Федеральное управление по делам мигрантов и беженцев (Бамф) планирует ускорить процедуру Дублина в соответствии с запланированными изменениями коалиции "Светофор". В этом процессе определяется ответственная европейская страна для процедуры беженцев. Обычно это государство, в котором ищут защиты при первоначальном прибытии в Европу.

Федеральная полиция должна искать доступные места содержания и, если необходимо, обращаться в компетентный суд, чтобы предотвратить исчезновения. "В этом случае необходимы быстрые действия со стороны правосудия федеральных земель. Кроме того, места содержания федеральных земель должны быть доступны в достаточном количестве, в основном возле границы по маршрутам миграции", - было сказано. "В качестве альтернативы должна быть установлена ​​фиксированная обязанность по назначению и проживанию, если содержание не является вариантом", - было предложено из правительственных источников.

Федеральное правительство планирует провести переговоры, чтобы убедиться, что страны, готовые принять мигрантов, сотрудничают. Это часто является проблемой в настоящее время. Административные суды должны быстро выносить решения по любым потенциальным жалобам, поданным заинтересованными лицами против их перевода.

Важным нововведением является планируемая расширенная роль Федеральной полиции. В настоящее время депортации являются ответственностью федеральных земель, а Федеральная полиция предоставляет только поддержку. В будущем Федеральная полиция будет нести ответственность за транспортировку людей из Германии в конце запланированной ускоренной процедуры.

Кроме того, Германия продолжит полагаться на тесное сотрудничество с соседними странами, такое как совместные патрули и совместные полицейские центры на границах. Полная отмена на границе за пределы нынешней практики может повредить это сотрудничество, как было указано.

Союз установил условия отмены на границе для встречи

После первой сессии на прошлой неделе Союз сделал полную отмену на границе условием для дальнейших переговоров.

После встречи вице-глава фракции СДПГ Дирк Визе заявил: "Союз пытался навязать свою идею полной отмены без признания правовых последствий". Однако есть существенные опасения по поводу европейского права, которые разделяет и его фракция. "Дверь остается открытой для дополнительных обсуждений законных решений", - подчеркнул Визе.

Он отметил, что планы правительства являются ответом на требования муниципалитетов не принимать лиц без заявлений о защите в Германии. "Огорчительно видеть, как Союз уклоняется от своих обязанностей перед нашей страной и продолжает преследовать политику, основанную на шоу, а не на сути", - сказал первый парламентский менеджер фракции Зеленых Ирене Михалиц.

Шмидт уже приказал временные проверки на всех немецких сухопутных границах, чтобы более эффективно ограничить число несанкционированных въездов за день до встречи. Дополнительные проверки начнутся 16 сентября и initially продлятся шесть месяцев. Министерство сослалось на ограничение нерегулярной миграции и защиту внутренней безопасности от текущих угроз исламистского терроризма и трансграничной преступности в качестве причин для введенных сейчас контроля.

Отмены на границе в настоящее время происходят на немецких сухопутных границах в определенных обстоятельствах: когда кто-то подлежит запрету на въезд или не подает заявление на убежище. Отмены на границе на внутренних границах Германии в основном возможны только там, где есть прямые граничные проверки.

С октября более 30 000 человек были отменены, согласно Федеральному министерству внутренних дел. В середине октября 2023 года Шмидт приказал стационарные проверки на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией. Контроль на немецко-австрийской сухопутной границе, обоснованный нерегулярной миграцией, действует с сентября 2015 года. Новые введенные прямые граничные проверки затрагивают сухопутные границы с Францией, Дания, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом.

Дискуссия об нерегулярной миграции и депортациях усилилась в результате нескольких актов насилия. В августе в Солингене трое человек были убиты и восемь других ранены в результате предполагаемого исламского ножевого нападения на городском фестивале. 26-летний сириец находится под стражей в связи с этим инцидентом.

Торстен Фри выразил несогласие с планами коалиции "Светофор", заявив, что они сосредоточены на ускоренных процедурах внутри Германии, а не на увеличении отказов на границе. Однако федеральный министр внутренних дел Хорст Шмидт подчеркнул важность сотрудничества с заинтересованными федеральными землями для эффективной реализации запланированного ускорения.

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