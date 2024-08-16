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Федеральные земли ГерманииНовостиБолезни животных

Комиссия также была проинформирована о результатах оценки мер, принятых государствами-членами.

Заболевание широко распространено по всей Германии. Особое влияние оказывает Нижняя Саксония. Владельцы животных должны вакцинировать своих овец и коз.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
В Нижней Саксонии все больше овец заражается болезнью синяя язык.
В Нижней Саксонии все больше овец заражается болезнью синяя язык.

- Комиссия также была проинформирована о результатах оценки мер, принятых государствами-членами.

Болезнь синего языка, опасная для овец, коз и крупного рогатого скота, продолжает распространяться в Нижней Саксонии. Теперь тип 3 вируса обнаружен в хозяйстве в Ветленштедте, как сообщает район Пайне. Альпаки, ламы, олени и лани также могут заразиться. Район призывает владельцев животных вакцинировать своих овец и коз. В отличие от предыдущих лет синего языка, число смертельных случаев среди овец значительно выше, с потерями до 30 процентов, сообщенными в Нидерландах.

Симптомы у зараженных животных

Зараженных животных следует лечить у ветеринара, так как болезнь синего языка сопровождается значительными страданиями и болью, согласно официальным заявлениям. В частности, овцы проявляют тяжелые симптомы, такие как высокая температура, слюнотечение и отек головы, языка и губ. Пораженные животные могут хромать из-за воспаления копыт. Также наблюдается потеря аппетита и апатия.

Для людей вирусная болезнь безвредна. Контакт с животными или потребление мяса или молока и молочных продуктов не представляет проблемы, дополнительно заявил район Пайне.

Заболевания животных, такие как болезнь синего языка, могут представлять угрозу не только для овец, коз и крупного рогатого скота, но и для животных, таких как альпаки, ламы, олени и лани. Ветеринарное вмешательство является критически важным для зараженных животных, так как они часто испытывают тяжелые симптомы, включая высокую температуру, слюнотечение, отек и хромоту.

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