- Комиссия принимает регламенты по осуществлению, определяющие особенности исполнения настоящего Регламента.

Активисты, приклеивающиеся к аэропортам или музеям, рискуют не только столкнуться с правовыми последствиями, но и получить требования о возмещении убытков. Это может обойтись недешево.

В августе 2022 года двое individuals приклеили себя к исторической раме картины Питера Пауля Рубенса "Убийство невинных" в Alte Pinakothek. Золоченая рама, созданная придворным архитектором Йозефом Эфнером около 1725 года с изысканной резьбой и гравировкой, а также обои на стене были повреждены. Представитель Pinakothek оценил ущерб в десятки тысяч евро. Приняты меры для взыскания компенсации за причиненный ущерб.

Прерывание операций по полетам еще дороже. В декабре 2022 года четыре активиста приклеились к таксивэю в аэропорту Мюнхена, что привело к перенаправлениям и задержкам. Перед праздниками Троицы в мае 2023 года шесть активистов из "Последнее поколение" приклеились к взлетно-посадочным полосам, оба полосы были закрыты, и было отменено 60 рейсов. Ущерб только для аэропорта Мюнхена составляет значительную сумму, сказал представитель. Точный ущерб для отдельных авиакомпаний неизвестен, но, скорее всего, он будет значительно выше, чем у аэропорта Мюнхена.

Люфтганза подала иски о возмещении убытков за подобные действия в Берлине в ноябре 2022 года, а также в Дюссельдорфе и Гамбурге в июле 2023 года. "Рассмотрение дел продолжается. Мы рассматриваем требования о возмещении убытков во всех подобных случаях, включая недавние инциденты в мае 2023 года в Мюнхене", - сказал представитель. Оценка ущерба все еще продолжается.

Компания аэропорта уже добилась гражданского судебного решения против протестующих декабря 2022 года. "Однако взыскание пока не удалось." Аэропорт продолжит "активно добиваться взыскания требований". Требование о возмещении ущерба за майскую блокаду в настоящее время готовится.

В сравнении, счета, выставленные Федеральной полицией за их развертывание в аэропорту, относительно умеренные: протестующие декабря 2022 года должны будут заплатить по 722 евро каждому, а активисты, которых уже остановили у забора, должны будут заплатить по 91 евро каждому. Основанием является Федеральный закон о сборах - в зависимости от числа развернутых офицеров и необходимых средств, сказал представитель. Счет за развертывание полиции в мае все еще готовится.

Большие пожертвования

Основным источником финансирования для климатических активистов являются пожертвования. Существует множество онлайн-призывов к этому. Некоторые из них успешны: один уже показывает пожертвование в размере 309 000 евро, другой - 101 000 евро. Даже спикер "Последнее поколение" Карла Хинрихс просит: "Эй ты, кто это читает." Ее оштрафовали на 6 000 евро в июле и также придется оплачивать судебные издержки. "Я была бы благодарна, если бы вы могли поделиться этим со мной." Ее цель по сбору средств - 8 500 евро. Половина уже получена.

В ответ на свои действия в аэропорту Мюнхена в мае 2023 года Люфтганза инициировала требования о возмещении убытков. Точная сумма пока не определена.

Протестующие, приклеившиеся к картине Питера Пауля Рубенса "Убийство невинных" в августе 2022 года, скорее всего, столкнутся с требованием о возмещении убытков, учитывая значительный ущерб роскошной раме и обоям на стене, оцененный в десятки тысяч евро.

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