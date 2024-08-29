- Комиссия предлагает увеличить число просителей убежища в ЕС.

Усиленные меры безопасности в Бранденбурге после ножевого инцидента в Солингене

После трагического ножевого нападения в Солингене, которое унесло жизни трех человек, министр безопасности Михаэль Штюбген (ХДС) объявил об ужесточении мер безопасности на специальном заседании ландтага Бранденбурга. Быстро внесены изменения в меры безопасности на общественных мероприятиях и праздниках, в том числе увеличено присутствие полиции.

Штюбген выразил озабоченность, заявив, что сомнительно, что в Бранденбурге нет людей, которые могут повторить подобные действия, увиденные в Маннхайме или Солингене.

Войдке выступает за ужесточение правил предоставления убежища

Министр-президент Бранденбурга Диетмар Войдке (СДПГ) выступает за более строгие принципы предоставления убежища после нападения сирийского подозреваемого в Солингене. Он считает, что люди, представляющие угрозу нам и нашим согражданам, не должны иметь права на защиту в нашей стране.

Войдке также предложил отказать в убежище беженцам из безопасных третьих стран и призвал к применению правила, согласно которому те, кто не имеет права оставаться в Германии, должны покинуть нашу страну. В частности, были упомянуты страны, такие как Афганистан и Сирия.

Неожиданно Войдке объявил о конференции с региональными лидерами на следующей неделе, направленной на выявление нелегальных иммигрантов, уклоняющихся от депортации в другую европейскую страну или находящихся в розыске. Эти individuals будут добавлены в список разыскиваемых и лишатся своего защищенного статуса.

Рассматривается запрет на ношение ножей в зонах

Штюбген подчеркнул угрозу общественной безопасности и порядку, предложив возможность введения зон запрета на ношение ножей на фестивалях и общественных мероприятиях. Он также выступал за расширение полномочий полиции в осуществлении законодательства о оружии и дальнейшую ответственность федерального правительства за депортацию нелегальных иммигрантов.

В прошлую пятницу ножевой attack на фестивале в городе Северного Рейна-Вестфалии унес жизни трех человек и ранил восемь. 26-летний сирийский подозреваемый должен был быть депортирован в Болгарию, но так и не был выдворен. Подобный случай произошел в Маннхайме в конце мая, что привело к смерти полицейского.

Лидтке призывает не политизировать вопрос

Обсуждение было омрачено предвыборной борьбой. Выборы в новый ландтаг состоятся 22 сентября. Президент ландтага Ульрике Лидтке призвала членов не использовать ситуацию в политических целях и не делать ложных заявлений. Лидтке призвала к единому, сильному и демократическому ответу против террора и насилия.

Высказывания Лидтке в основном были адресованы фракции AfD, которая инициировала специальное заседание. В резолюции AfD потребовала запретить беженцам, украинским военным беженцам, депортируемым и терпимым иностранцам, а также беженцам посещать общественные мероприятия. Лидер фракции AfD Ханнес-Кристоф Берндт осудил политику, продвигающую разнообразие и толерантность, заявив: "Ваш радуга — это врата в ад".

Войдке назвал требования AfD экстремальными, в то время как лидер фракции СДПГ Даниэль Келлер охарактеризовал резолюцию как продвигающую иерархическое общество и осудил AfD.

Лидер фракции ХДС Ян Реманн призвал к усилению депортации преступников, ссылаясь на отсутствие депортаций из Афганистана и Сирии. Лидер фракции "Зеленых"Benjamin Raschke предостерег против изменения правил предоставления убежища, заявив: "Это не произойдет с нами, "Зелеными".

Лидер фракции "Левые" напомнил о расовом законодательстве нацистов, критикуя предложение AfD запретить участие в фестивалях, ссылаясь на его сходство с Нюрнбергскими расовыми законами и их методом маргинализации и преследования различных людей.

Спикер фракции BVB/Свободные голосаPeter Vida выступал за депортацию преступников и сообщников, в том числе в страны с активными зонами военных действий. Он посчитал бессмысленными дебаты об ужесточении законов об оружии на основе длины ножа.

Штюбген упомянул о потенциальных individuals в Бранденбурге, которые могут повторить действия в Маннхайме или Солингене, выразив озабоченность другими потенциальными угрозами.

В свете недавних инцидентов необходимо уделять больше внимания и пристальному рассмотрению individuals, ищущих убежище, чтобы те, кто представляет угрозу, не получали защиты в Германии.

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