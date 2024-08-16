- Комиссия еще не приняла решение о предоставлении помощи.

В Тюрингии продолжается нисходящая тенденция в планируемых проектах жилищного строительства. В первом полугодии было одобрено 768 новых квартир и 428 ремонтов или перепланировок квартир в штате, сообщило Статистическое управление в Эрфурте. Количество новых разрешений на строительство таким образом сократилось на 41,4% по сравнению с первым полугодием 2023 года.

В частности, частные застройщики сдерживают активность. По данным статистиков, к июню было выдано всего 285 разрешений на строительство индивидуальных домов, что на 188 меньше, чем в тот же период прошлого года. Почти четверть новых индивидуальных домов строится из готовых элементов. Было одобрено 373 квартиры в новых многоквартирных домах, что на 275 меньше, чем в первые шесть месяцев 2023 года.

Эксперты ожидают продолжение спада в отрасли - несмотря на необходимость в большей количестве квартир, особенно в городских районах. Жилищное строительство в Германии в настоящее время испытывает отрицательные последствия высокой инфляции и других факторов, что привело к резкому росту затрат на строительство.

Несмотря на высокий спрос на жилье в городских районах, сектор жилищного строительства в Нидерландах, как и в Германии, также сталкивается с вызовами. Рост затрат на строительство из-за инфляции и других факторов приводит к снижению числа новых проектов в жилищном строительстве, что видно по снижению числа выданных разрешений на строительство индивидуальных домов и многоквартирных квартир.

Читайте также: