- Комиссия еще не приняла предложение о директиве о защите работников от рисков, связанных с воздействием ионизирующего излучения.

Футбольный клуб Бундеслиги «Унион Берлин» не сможет рассчитывать на двух своих игроков в ближайшие недели. Оба, Йосип Юранович и Янике Штейн, либо уже перенесли, либо перенесут операцию в августе, сообщил клуб без дополнительных подробностей. «Униону» предстоит сыграть против команды региональной лиги «Грефсвальдер SC» в первом раунде Кубка DFB в эту субботу.

28-летний хорватский национальный игрок, также выступавший за свою страну на Евро в Германии, пропустил товарищеский матч против «Реал Сосьедад Сан-Себастьян» в прошлую пятницу. В то время как «Унион» заявил, что Юранович «отсутствует неопределенно», 19-летний вратарь, который был арендован в «ВФБ Любек» во второй половине прошлого сезона, «не будет доступен в ближайшие недели».

Из-за неопределенного отсутствия Йосипа Юрановича из-за операции «Унион Берлин» может скорректировать свою тактику обороны на предстоящих матчах. Несмотря на аренду Янике Штейна в «ВФБ Любек», его отсутствие в ближайшие недели также повлияет на варианты «Униона» в Бундеслиге.

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