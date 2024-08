- Комиссия ЕС стремится сократить рыболовную деятельность в Балтийском море.

Комиссия ЕС предлагает ограничить количество выловленной рыбы в Балтийском море к 2025 году, как указано в недавнем заявлении. Предложение предусматривает снижение квот на сельдь, лосось и треску, как указано в пресс-релизе. Например, квота на сельдь, скорее всего, снизится примерно на 42%, до около 117 000 тонн. С другой стороны, рыбакам в центральной части Балтийского моря будет разрешено поймать больше сельди, с увеличением примерно на 108% и квотой около 83 900 тонн.

Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович выразил обеспокоенность ухудшением состояния запасов рыбы в Балтийском море в пресс-релизе, подчеркнув необходимость вмешательства для решения проблемы состояния экономически значимых видов рыб.

Решения стран-членов

Каждый год Еврокомиссия разрабатывает предложения о максимальном количестве рыбы, которое можно выловить из вод ЕС. Эти лимиты предназначены для предотвращения обрушения запасов. В конечном итоге, рыболовные министры стран-членов ЕС принимают решение о конечных квотах - в случае Германии эту ответственность несет Сема Одземир (Зеленые).

Министры должны обсудить предложение в октябре. Страны не обязаны следовать научным рекомендациям. Часто они устанавливают квоты выше, чем рекомендуется. Общая квота на вылов затем распределяется между национальными квотами для стран-членов.

Согласно отчету Федерального агентства по сельскому хозяйству и продовольствию в 2021 году, Германия выловила наибольшее количество рыбы в Бремене. За ней следуют Мекленбург-Передняя Померания, Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония.

