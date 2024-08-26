Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиРыба

Комиссия ЕС стремится сократить рыболовную деятельность в Балтийском море.

ежегодно, Комиссия предлагает квоты на лов рыбы в водах ЕС; к 2025 году предлагается сократить лов рыбы в Балтийском море, но окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
Корабли вышли из устья реки Пене в необъятное Балтийское море (Архивное фото)
Корабли вышли из устья реки Пене в необъятное Балтийское море (Архивное фото)

- Комиссия ЕС стремится сократить рыболовную деятельность в Балтийском море.

Комиссия ЕС предлагает ограничить количество выловленной рыбы в Балтийском море к 2025 году, как указано в недавнем заявлении. Предложение предусматривает снижение квот на сельдь, лосось и треску, как указано в пресс-релизе. Например, квота на сельдь, скорее всего, снизится примерно на 42%, до около 117 000 тонн. С другой стороны, рыбакам в центральной части Балтийского моря будет разрешено поймать больше сельди, с увеличением примерно на 108% и квотой около 83 900 тонн.

Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович выразил обеспокоенность ухудшением состояния запасов рыбы в Балтийском море в пресс-релизе, подчеркнув необходимость вмешательства для решения проблемы состояния экономически значимых видов рыб.

Решения стран-членов

Каждый год Еврокомиссия разрабатывает предложения о максимальном количестве рыбы, которое можно выловить из вод ЕС. Эти лимиты предназначены для предотвращения обрушения запасов. В конечном итоге, рыболовные министры стран-членов ЕС принимают решение о конечных квотах - в случае Германии эту ответственность несет Сема Одземир (Зеленые).

Министры должны обсудить предложение в октябре. Страны не обязаны следовать научным рекомендациям. Часто они устанавливают квоты выше, чем рекомендуется. Общая квота на вылов затем распределяется между национальными квотами для стран-членов.

Согласно отчету Федерального агентства по сельскому хозяйству и продовольствию в 2021 году, Германия выловила наибольшее количество рыбы в Бремене. За ней следуют Мекленбург-Передняя Померания, Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония.

Предложение Еврокомиссии по ограничению вылова рыбы включает снижение квот на рыбу,such as sprat, salmon, and cod, including a significant reduction for sprat. Vice-President Šefčovič highlighted the concern for the deteriorating health of economically significant fish species, including fish, in the Baltic Sea.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Договор аренды Лейпцига с Атлетико Мадрид гарантирует услуги Артура Вермерина
Федеральные земли Германии

Временное приобретение Лейпцигом бельгийского игрока Вермерена происходит из состава "Атлетико Мадрид".

Защитник средней линии Лейпцига заменит отсутствующего Шлягера, взяв в Şahinospital голландца Вермеера из Бельгии. Новый игрок может закрепиться в составе Лейпцига на постоянной основе grâce à соглашению оopenhagen.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Бамбергский баскетбол приступил к шестинедельному турне в Словении
Федеральные земли Германии

Бамбергский баскетбол приступил к шестинедельному турне в Словении

Бамберг Баскетс решают вопрос с травмой Брендана Хорватха. В команду приходит игрок из Словении. Продолжительность пребывания новичка в Бамберге пока неясна.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
Политика

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Макрон стремится к всеобъемлющему и стабильному коалиционному правительству.
Общество

Макрон выступает против левоцентристского коалиционного правительства; последуют новые переговоры

Несколько недель Франция пыталась сформировать новое правительство. Президент Макрон преследовал решение через диалоги, но теперь ясно отказал в поддержке победителю выборов.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно