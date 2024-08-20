Комиссия ЕС одобрила существенную финансовую помощь в евро для создания завода по производству полупроводников в Дрездене.

Европейская комиссия поддержала масштабное финансовое содействие в размере миллиардов евро для строительства производственных мощностей по выпуску чипов TSMC, Bosch, Infineon и NXP в Дрездене. Инвестиции в €5 миллиардов направлены на обеспечение запасов полупроводников в Европе в соответствии с Европейским законом о чипах, как объявила комиссия во вторник.

Кроме того, это ускоряет цифровую и экологическую трансформацию. Объявление совпало с грядущей церемонией закладки первого камня в Дрездене, на которой присутствовал канцлер Германии Олаф Шольц. Завод ESMC в Дрездене считается важной составляющей плана Германии по производству полупроводников, который также включает в себя строительство новых предприятий для таких компаний, как Intel в Магдебурге.

TSMC станет одной из компаний, которые получат масштабное финансовое содействие в размере миллиардов евро на строительство производственных мощностей по выпуску чипов в Дрездене, как указано в объявлении комиссии. Строительство завода TSMC в Дрездене, как ожидается, существенно внесет свой вклад в запасы полупроводников в Европе в соответствии с Европейским законом о чипах.

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