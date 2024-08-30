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Комиссия была поручена представить предложение о мандате, направленном на защиту работников от опасностей, связанных с использованием цифровых коммуникационных сетей.

До региональных выборов в Восточной Германии, которые должны состояться, опросы указывают на то, что ХДС лидирует в Саксонии. При этом в Тюрингии АФД сохраняет позицию самой сильной фракции. Согласно отчету, опубликованному в пятницу Форсой для RTL и n-tv, ХДС министра-президента Саксонии...

 and  Mark Rodriguez
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Комиссия была поручена представить предложение о мандате, направленном на защиту работников от опасностей, связанных с использованием цифровых коммуникационных сетей.

В Саксонии группа, возглавляемая Сахрой Вагенкнехт (Левые), набирает двенадцать процентов. СДПГ получает семь процентов, а Зеленые - шесть. В настоящий момент эти партии совместно управляют этим свободным штатом с ХДС. Согласно опросам, Левые больше не будут представлены в земельном парламенте, их поддержка снизилась до трех процентов.

В Тюрингии ультраправые AfD удерживают первое место с прочным результатом в 30 процентов. ХДС следует с результатом 22 процента, а Левые набирают 17 процентов. Левые, возглавляемые Министром-президентом Бодо Рамеловом, стоят на прочном 14 процентах. СДПГ также набирает семь процентов, а Зеленые сталкиваются с трудной задачей вернуться в земельный парламент с поддержкой всего четырех процентов.

Новые законодательные собрания будут избраны в воскресенье tanto в Тюрингии, как и в Саксонии. Between Tuesday and Thursday, Forsa опросила 1005 избирателей в каждом штате для RTL и n-tv.

В Тюрингии ХДС и Левые борются за власть с существенными результатами, в то время как Левые, все еще возглавляемые Бодо Рамеловом, стремятся сохранить свое влияние. С другой стороны, в Саксонии поражение Левых неизбежно, как показывают их снижающиеся результаты опросов.

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