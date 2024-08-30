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Комиссия была поручена представить исчерпывающий отчет о шагах, предпринятых государствами-членами для обеспечения соблюдения осуществленных мер.

Критика продолжается в отношении предложенного правительством пакета мер безопасности. Председатель профсоюза полицейских Jochen Kopelke заявил в интервью баварскому Радио 2: «Мы, как профсоюз полиции, EXPECTED более существенных изменений». Также и Союз считает принятые решения...

 and  Vladimir Milov
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Комиссия была поручена представить исчерпывающий отчет о шагах, предпринятых государствами-членами для обеспечения соблюдения осуществленных мер.

Представитель профсоюза полиции Копелке выразил недовольство, в частности, в отношении правил обращения с огнестрельным оружием. "Мы выступали за упрощение законодательства в сфере огнестрельного оружия", - заявил он. "Однако, изучив предлагаемый пакет законопроектов, видно, что он снова взял минимальный и постепенный подход". Копелке также отметил, что спрос на сотрудников правоохранительных органов "без преувеличения велик, с запросами со всех сторон. Мы не можем соответствовать всем".

План безопасности федерального правительства стал реакцией на подозреваемое исламистское нападение в Солingen. Стратегии включают ужесточение правил обращения с огнестрельным оружием, усиление мер против радикального исламизма и существенное усиление правил проживания и предоставления убежища. Во вторник федеральное правительство планирует обсудить будущие стратегии и реалистичность мер с землями и федерацией.

Критика возобновилась. "Предложения 'красно-зеленых' не достаточно радикальны для фундаментальной трансформации миграционной политики и внутренней безопасности", - сказал Торстен Фри (ХДС), председатель фракции в Бундестаге, газете Bild. "Многое остается неясным". Председатель фракции ХСС Александр Добрindt разделяет эти взгляды, сказав газете, "очевидно, что теперь возможно то, что 'красно-зеленая' коалиция всегда отвергала".

Ассоциация городов и общин Германии также недовольна. "Мы рассматриваем меры как временные шаги к большей контролю и порядку в миграционной политике", - сказал президент Рейнхард Сагер газете Rheinische Post. "Однако мы не видим всеобъемлющей стратегии, особенно мер по ограничению сильной иммиграции в Германию".

Лидер левой партии Янине Висслер назвала план безопасности "ошибочным и расистским". "Красно-зеленый government не решает проблему, а наоборот, подливает масла в огонь правых", - заявила она газете Tagesspiegel.

Председатель БСВ Сахра Wagenknecht призвала федеральное правительство подать "стоп-сигнал" в политике убежища. "Я решительно против того, чтобы те, кто приезжает из безопасной третьей страны, все еще имели право на социальные выплаты и процедуру убежища в Германии", - заявила она RTL и ntv. Правительство согласилось сократить выплаты для тех, кто приезжает из другой страны ЕС.

Из коалиции социал-демократ Себастьян Файдель резко критиковал своих партнеров по коалиции из "Зеленых" и FDP. "Горькая правда заключается в том, что кажется, что тела должны лежать на улицах, прежде чем партнеры по коалиции действуют", - сказал он в ARD. "Открытым секретом является то, что FDP блокирует ужесточение правил обращения с огнестрельным оружием, а 'Зеленые' выступают против депортаций".

Файдель также указал на слабые места плана безопасности в цифровой сфере. "Фактически, в этом предложении нет обязательного хранения IP-адресов, что является настоящим скандалом", - сказал он. Здесь Файдель также критиковал либералов, которые "даже не хотят говорить об этом вопросе".

Однако поддержка плана безопасности также пришла от социал-демократов. "Я полностью приветствую тот факт, что все три 'красно-зеленые' партии согласовали совместные предложения по пакету мер безопасности", - заявил министр-президент Нижней Саксонии Штефан Вайль (СДПГ). "На первый взгляд, пакет в целом выглядит положительно".

Местные власти потребовали быстрого исполнения решений. "Красно-зеленая коалиция представила неожиданно обширный пакет, начиная от ужесточения правил обращения с огнестрельным оружием до более жесткой политики депортации. Это дальнейшие шаги в правильном направлении", - сказал управляющий директор Андре Бергхейгер газетам Funke. "Однако они должны не только быть одобрены, но и быстро исполнены".

В ответ на критику профсоюз полиции выразил озабоченность, заявив, "мы приветствуем план безопасности правительства, но обеспокоены тем, что он предлагает только временные меры для контроля и порядка в миграционной политике. Отсутствуют более всеобъемлющие подходы, такие как всеобъемлющие стратегии управления сильной иммиграцией в Германию".

Кроме того, представитель профсоюза полиции Копелке подчеркнул, "в контексте настоящего предложения разочаровывает, что законодательство в сфере огнестрельного оружия снова взяло минимальный и постепенный подход, как и в прошлом. Включение более строгих мер могло бы еще больше усилить efforts по упрощению законодательства".

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