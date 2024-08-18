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2 из 5 балловКомедия, юмор и немного адреналина: Даже после 20-летия "Таторт" из Мюнстера не перестает удивлять

О чем это?

Молодой адвокат Николас Вебер (Хади Ханджанпур) найден застреленным в своем офисе. Перед этим он поссорился с одним из своих клиентов: мафиозо из Мюнстера Нино Агостини (Клаудио Кайоло). Агостини злится, потому что Вебер проиграл дело. Кроме того, Вебер и его партнер по адвокатской конторе Эрик Новак (Гендрик Хюттманн) имели проблемы с адвокатской палатой и рисковали лишиться лицензий.

В расследовании также участвует известный адвокат Фридельм Фабиан (Ян Георг Шютте), лучший друг судебно-медицинского эксперта профессора Карла-Фридриха Бёрне (Ян Йозеф Лиферс). Фабиан и его жена Вероника (Прошат Мадани) планируют переехать в Центральную Америку. На прощальной вечеринке они приглашают Бёрне, его ассистента Сильке Халлер (Кристин Уршпринг), детектива Франка Тейля (Аxel Prahl) и прокурора Вильгельмину Клемм (Мехтхилд Гроссманн).

На следующий день после вечеринки адвоката Фабиана похищают во время прогулки с собакой. Теперь Бёрне и Тейлю предстоит найти убийцу, раскрыть похищение и выяснить, как оба дела связаны друг с другом.

Почему стоит посмотреть "Таторт: Друзья, хорошие друзья"?

Первый "Таторт" из Мюнстера вышел в эфир в октябре 2002 года. Смешение комедии и криминальной драмы было уникальным подходом в то время. С тех пор неразлучная пара Тейля и Бёрне неизменно демонстрировала высокие рейтинги и собрала огромную армию поклонников. В расследовании "Друзья, хорошие друзья" они празднуют свой 20-летний юбилей. Фильм предлагает то, чего зрители ждут: увлекательный сюжет, умеренное напряжение и привычный базар между Тейлем, Бёрне и коллегами.

Что не хватает?

Некоторые части истории (по сценарию Бенджамина Хесслера) не привносят ничего нового: есть похищение, полиция не должна вмешиваться, и в конце концов все идет наперекосяк. Мы видели эту историю в других фильмах раньше. Кроме того, некоторые шутки Бёрне, которые кажутся устаревшими, не к месту. В одной сцене он спрашивает Халлер, где ее колокольчик, так как не слышал, как она вошла в комнату. Это могло бы быть смешно в 2002 году, но двадцать лет спустя это кажется устаревшим.

Расследователи?

В этом случае профессор Бёрне играет значительную роль: он дружит с Фабианами уже давно. Фридельм - его лучший друг, а Вероника вызывает у него тайные чувства. Эмоциональные качели Бёрне между любовью, дружбой и преданностью приводят к тому, что он смягчает ситуацию и мешает расследованию Тейля.

Смотреть или нет?

Поклонники оценят еще один "Таторт" из Мюнстера, но для всех остальных этот эпизод может не быть обязательным к просмотру.

Эпизод "Таторт: Друзья, хорошие друзья" впервые вышел в эфир 13 ноября 2022 года. ARD повторит фильм в воскресенье, 18 августа 2024 года, в 20:15.

В этом объявлении о повторе ARD покажет эпизод "Таторт: Друзья, хорошие друзья", который был показан в 2022 году, с участием детектива Франка Тейля и профессора Карла-Фридриха Бёрне из команды Мюнстера.

На вечеринке у Фабиана адвоката похищают, и Бёрне с Тейлем предстоит работать над двумя связанными делами: расследованием убийства и поиском Фабиана.

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