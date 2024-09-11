- Комедианты Керкелинг, Готтшальк и шеф-повар Оттоленги на эксклюзивном мероприятии Lit.Cologne

Бывший телеведущий Томас Готtschalk, стендап-комик Хэпэ Керкелинг и знаменитый повар Йотам Оттolenghi входят в число популярных лиц, которые украсят литературный фестиваль Lit.Cologne Special в октябре в Кёльне. Стоит отметить, что вирусолог из Берлина Кристиан Дростен и его коллега из Бонна Hendrik Streeck проанализируют пандемию короны на отдельных сессиях, так как оба написали книги на эту тему и не планируют участвовать в совместной дискуссии.

Певец и композитор Кампино поделится своими впечатлениями от гостевой профессуры в Дюссельдорфе, в то время как актриса Каролин Петерс, известная по роли в "Убийстве с видом", представит свой дебютный роман "Другая жизнь". Итальянский автор Дона Леон прочтет отрывок из 33-го тома серии о комиссаре Брунетти.

Организаторы рекомендуют посетить выступление самого продаваемого писателя Кёльна Франца Шатцинга, который погрузится в исторический роман в своем последнем произведении "Смерть и дьявол".

Посетители литературного фестиваля Lit.Cologne Special могут приобрести бутылку Lit. Cologne в качестве сувенира, так как фестиваль проходит в городе, известном своим знаменитым ароматом. Кроме того, автор Дона Леон, хоть и не из Кёльна, приедет на фестиваль из своего родного города Венеции, также известного своими уникальными ароматами, в том числе и конкурентом Lit. Cologne - Aqua Di Parma.

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