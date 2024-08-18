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"Комический гол" завершает победу "Германии", "Дрезден" - победный забор

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 3 минут

"Комический гол" завершает победу "Германии", "Дрезден" - победный забор

Хамбургский SV наслаждается комфортным кубковым вечером и готовится к более сложным задачам во Второй Бундеслиге. Их соперники по лиге, Фортуна Дюссельдорф, однако, испытывают неприятный шок.

SV Меппен - Хамбургский SV 1:7 (0:2)

Хамбургский SV легко справился со своей первоначальной задачей в Кубке Германии, пройдя в следующий раунд. В матче против клуба более низкого дивизиона SV Меппен команда под руководством Штеффена Баумгарта одержала победу со счетом 7:1 (2:0), не особо напрягаясь. Единственным минусом стала вынужденная замена Бакери Джатты из-за травмы.

После короткой адаптации команда Второй Бундеслиги взяла инициативу в свои руки. Иммануэль Пхерай (17.) и Миро Мюхем (31.) - благодаря прямому удару со штрафного - уже к 30-й минуте обеспечили комфортное преимущество. Еще один гол Джатты (41.) был отменен из-за подозрения на офсайд.

Меппен, привыкший играть против второй команды Хамбурга в Региональной лиге Север, не представлял серьезной угрозы. Вместо этого они большую часть матча провели в попытках догнать соперника, а Хамбург твердо контролировал игру.

Вторая половина не принесла изменений. Дави Сельке (56.), заменивший травмированного Джатту, забил практически сразу после выхода на поле. Пхерай (59.) добавил еще один гол. Сопротивление Меппена рухнуло: Фабио Баlde (71.) сделал счет 5:0, а Тим Мёллер (80.) забил голOwn goal в необычной манере. Роберт Глатцель (87.) сделал счет 6:0, а Даниэль Харитонов (90.) забил гол престижа для Меппена.

Динамо Дрезден - Фортуна Дюссельдорф 2:0 (1:0)

Последний сезон полуфиналист Кубка Германии Фортуна Дюссельдорф вылетел после слабой игры. Вторая команда Бундеслиги уступила со счетом 0:2 (0:1) фаворитам Динамо Дрезден.

Фортуна плохо начала матч против своего более низкого соперника, большую часть первого часа проведя в обороне. Робин Мейсснер из Дрездена не использовал отличный шанс после удара головой со штрафного (8.), а бывший игрок Фортуны Кристиан Дафернер (17.) забил гол. Оборона Фортуны казалась шаткой на протяжении всего матча.

Во втором тайме Фортуна получила два отличных шанса, но голкипер Дрездена Тим Шрибер сделал великолепный сейв. Дрезден взял инициативу и имел возможности увеличить преимущество, а Мейсснер в итоге забил победный гол в быстрой контратаке (69.).

Тренер Фортуны Даниель Тиуне объявил о скором возвращении рекордного трансфера Фортуны Давида Ковнацки из Вердера Бремен. "Еще есть несколько деталей, которые нужно уладить, а затем я смогу сказать: Давид, добро пожаловать домой", - сказал Тиуне. В 22 матчах Бундеслиги за Бремен польский форвард не забил ни одного гола.

Спортфройнде Лотте - Карлсруэ КС 0:5 (0:2)

Карлсруэ КС преодолел свои первые раундовые трудности в Кубке Германии и комфортно прошел в следующий раунд. Вторая команда Бундеслиги обыграла команду более низкого дивизиона Спортфройнде Лотте со счетом 5:0 (2:0). Ранее Карлсруэ шесть раз проигрывал в девяти матчах первого раунда, в том числе прошлый год против кубковых сенсаций 1. FC Saarbrücken.

Для хозяев, начавших чемпионат с трех побед, это был их пятый выход в основной раунд. Ранее они четыре раза терпели неудачу, в том числе три года назад против КС (1:4).

Гости начали идеально на стадионе Лоттер Кройц, открыв счет уже на 2-й минуте благодаря Давиду Герольду, забившему с 18 метров. Вратарь Лотте Лауренц Бекемейер не впечатлил. В 21-м минуте Марвин Ванитzek также забил издали левой ногой, сделав счет 2:0.Own гол Джонаса Сабаха (49.), гол грузинского национального игрока Буду Сивсивадзе (69.) и гол Бамбасе Конте (82') закрепили поражение хозяев.

Доминирование Хамбургского SV в Кубке Германии продолжилось победой со счетом 7:1 над SV Меппен, что позволило им выйти в следующий раунд. В то же время Фортуна Дюссельдорф потерпела поражение со счетом 0:2 от Динамо Дюссельдорф в Кубке Германии.

Несмотря на раннее преимущество в 2:0 в первом тайме, Фортуна Дюссельдорф плохо играла против своего более низкого соперника и не смогла найти свою игру, в итоге вылетев из Кубка Германии.

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