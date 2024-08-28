- Команда реагирования на чрезвычайные ситуации в воздухе проходит обучение в Нойштадте, Гольштейн

Команда экстренной помощи ADAC проводит учения в и вокруг Нештадта в Хольштайне (район Восточная Хольштайн) до пятницы, отрабатывая маневры с помощью спасательного троса. Команда использует вертолет "Кристоф Ханс" для выполнения внешних посадок на территории бизнеса и старой башни морской связи в Пелцерхакене, как сообщает ADAC. Также они отрабатывают спасение с судов в бухте Нештадта.

База для спасательных операций развернута на лужайке ветровой электростанции. В течение учений одного или двух медицинских работников могут опустить на тросе, чтобы вместе с пострадавшими подняться на вертолет. Во время тренировки пострадавшими выступали спасательные манекены или другие сотрудники экстренных служб. По словам ADAC, основной акцент сделан на коммуникации между пилотом, капитаном и оператором троса.

По всей стране насчитывается 38 спасательных станций ADAC, сообщает эксперт по авиационно-спасательным операциям Штефан Брадэ. Одновременно могут быть мобилизованы 50 вертолетов. Если один вертолет выйдет из строя по техническим причинам, запасной может быть готов к работе в течение трех часов.

Команда экстренной помощи ADAC также отрабатывает техники посадки вертолетов на местном аэропорту Нештадта в Хольштайне, гарантируя бесперебойную работу в различных ситуациях. После учений команда должна вернуться на станцию спасательной службы в центре города Нештадта в Хольштайне.

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