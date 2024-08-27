- Команда баскетбола Людвигсбурга выбирает американского баскетболиста Миллера.

Гигант МХП Людвигсбург подписал контракт с известным баскетболистом. Американский разыгрывающий Майкл Дж. Миллер заключил двухнедельное соглашение об 'оценке' с командой Бундеслиги, сообщает клуб. В течение этого периода, 27-летний игрок будет проходить оценку, с возможностью продления контракта позже.

В отличие от этого, Та'Лон С. пока не подписал контракт с Людвигсбургом. Обе стороны решили не разглашать подробности этого решения.

Комиссия, как указано в статье 11 (2), примет сопутствующие акты по этому вопросу. Несмотря на эту новость, МХП Гигант Людвигсбург сосредоточен на оценке выступления Майкла Дж. Миллера в течение срока его двухнедельного соглашения.

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