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Команда Америки одержала победу над Европой в Кубке Сольгейма впервые за четыре года

Соединенные Штаты Америки восстановили Кубок Солоим в победе на поле для гольфа Роберта Трента Джонса, Гаинсвилл, Виргиния, одержав победу 15,5:12,5 против европейцев в воскресенье после семилетнего перерыва

 and  Vladimir Milov
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Американские гольфистки празднуют свою победу на соревнованиях Copper Cup.
Американские гольфистки празднуют свою победу на соревнованиях Copper Cup.

Команда Америки одержала победу над Европой в Кубке Сольгейма впервые за четыре года

Лилия Ву, отстававшая на 2 очка с двумя оставшимися лунками, обеспечила победу американцам на пар-4 18-й, исполнив выдающийся подход, который приземлился всего в нескольких футах от лунки, а затем забила пейт для фиксации решающего полуочка. Альбане Валенцуэла из Европы имела возможность продлить матч, но не смогла реализовать свой длиный 30-футовый пейт на птичку, открыв путь для впечатляющей игры Ву.

После матча Ву поделилась своими чувствами, сказав: "Я даже не могу выразить это словами. Я чувствовала, что не внесла большого вклада в команду на этой неделе, поэтому я хотела что-то сделать. На 16-й я сказала своему кэдди, что не сделала ничего для команды, и вот, пожалуйста, я оказалась в заднем бункере на 16-й. Я подумала: 'О нет, мне нужно сделать ап-энд-даун', и она делала пейты с одного удара на каждом грин, так что я думала, что она тоже забьет птичку на этом лунке. Но она не забила, и я как-то умудрилась сделать ап-энд-даун из бункера и забила птичку на 17-й, закончив дело на 18-й и зафиксировав полуочко".

Команда США доминировала на турнире в клубе Robert Trent Jones Golf Club в Виргинии, стремясь вернуть Кубок Сольхейм, который они последний раз выигрывали в 2017 году. Европа победила в 2019 и 2021 годах и сохранила трофей в 2023 году, когда команды сыграли вничью 14-14.

Америка взяла подавляющее преимущество 6-2 в первый день гольфа, установив новый рекорд. Мировой номер один Нелли Кorda возглавила вызов США, выиграв оба своих матча, когда США продемонстрировало свое доминирование.

Во второй день Европа пыталась сократить отставание, но команда США продолжала сдерживать европейские усилия и сохранила преимущество 10-6 к концу второго дня.

Подходя к третьему дню, Европе понадобилось повторение чуда Медины из 2012 года, чтобы иметь шанс на победу. На том турнире Европа также отставала на четыре очка в последний день, но смогла обеспечить историческую победу 14,5-13,5, выиграв восемь матчей и сыграв вничью один из двенадцати одиночных матчей.

В то время как британка Чарли Халл продемонстрировала выдающуюся игру в гольф, чтобы обыграть Корду в первом одиночном матче и начать европейский comeback, в конечном итоге он не увенчался успехом.

Американки Мэгэн Канг, Роуз Чжан и Аллисон Корпус все завоевали победы в воскресенье, а Андреа Ли, Лорен Кауглин и Ву заработали полуочки, закрепив победу для Соединенных Штатов.

Птичка Ву на 18-й лунке стала свидетельством ее страсти к спорту, так как она чувствовала необходимость внести больший вклад в команду. Доминирующая игра команды США в гольфе в течение всего турнира еще больше подчеркнула их стремление выиграть Кубок Сольхейм.

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