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Коман согласился переехать в Саудовскую Аравию.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Кажется, французский футболист Кинси Коман в шаге от перехода в саудовский футбольный клуб.
Кажется, французский футболист Кинси Коман в шаге от перехода в саудовский футбольный клуб.

- Коман согласился переехать в Саудовскую Аравию.

Похоже, Кингсли Коман близок к уходу из Баварии, и ходят слухи о его переходе в Саудовскую Аравию. Как сообщает французская спортивная газета "L'Equipe", нападающий якобы согласовал сделку с "Аль-Хилялом". Говорят, он уже известил об этом высшее руководство "Баварии". По данным Sky Sports, "Бавария" и "Аль-Хилял" якобы достигли соглашения о трансфере Коман. Однако француз все еще присутствовал на утренней открытой тренировке "Баварии" в среду.

"Аль-Хилял" уже имеет мощное нападение с бразильским суперзвездой Неймаром, Малкомом и Калу Кулибали. Недавно в саудовский клуб перешел бывший игрок "Баварии" Жоао Канселу. Переезд в Саудовскую Аравию, возможно, не существенно повлияет на шансы Коман в сборной Франции, учитывая его ограниченное время игры на Евро-2022. Тем не менее, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не исключает такой возможности.

Коман представляет "Баварию" с 2015 года, завоевав восемь чемпионских титулов и три кубковых титула. Его главным достижением стал решающий гол в ворота "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов 2020 года. Его контракт с "Баварией" истекает в 2027 году.

Несмотря на возможный переход Коман в "Аль-Хилял", его шансы в сборной Франции могут быть ограничены из-за ограниченного времени игры. Интересно, что в "Аль-Хиляле" также выступают футбольные звезды, такие как Неймар, Малком и Калу Кулибали, а также бывший игрок "Баварии" Жоао Канселу.

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