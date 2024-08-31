Колоссальное влияние Хааланда пожирает Вест Хэм, и он рассматривает возможность уйти.

Манчестер Сити, действующие чемпионы Англии по футболу, сохранили свою беспроигрышную серию в новом сезоне Премьер-лиги, а нападающий Эрлинг Холанд стал главным героем. Норвежский форвард забил все три гола в их победе со счетом 3:1 над Вест Хэм Юнайтед, обеспечив команде третью победу в сезоне. С 97 голами в 102 официальных матчах за Манчестер Сити Холанд доказывает, что он настоящая сила.

Холанд, который провел часть своего летнего отпуска, рубя дрова в Норвегии, выразил удовлетворение своей формой, сказав: "У меня был длинный отпуск, длинная подготовка. Я чувствую себя хорошо. С тех пор, как я приехал сюда, это было Бам Бам Бам. Теперь я мог бы дать отдых своему телу и ногам. Я чувствую себя действительно хорошо. Я готов к большему."

Холанд забил в 10-м и 30-м минутах, чтобы дать Манчестер Сити преимущество 2:1 к перерыву, но Рувен Диас случайно забил гол в свои ворота, сравняв счет. Мохаммед Кудус попал в перекладину с возможным голом в 52-й минуте. Арсенал, у которого на скамейке запасных был национальный нападающий Никлас Фюллькруг, а Иlkай Гюндоган не попал в стартовый состав, не смог воспользоваться своими шансами. Но все же это был Холанд, который закрепил победу, забив гол в 83-й минуте.

Между тем, главный тренер Брайтона и Хоув Альбион Фабиан Хюцлер остается непобежденным после ничьей с Арсеналом, после того как Кай Хаверц вывел "канониров" вперед в 38-й минуте. После удаления Деклана Райса в 49-й минуте Джоао Педро сравнял счет для команды Хюцлера. Несмотря на то, что обе команды имеют по два победы и ничью после трех игр, Брайтон показывает обнадеживающую форму под руководством нового тренера.

Традиционный клуб Эвертон продолжает испытывать трудности, не набрав ни одного очка после трех игр, несмотря на преимущество 2:0. Главный тренер Сэйн Дайч посетовал на их поражение от Борнмута, сказав: "Мы так много делали правильно, пока они не забили первый гол. У них был всего один удар в створ до этого. Мы должны были давно закончить игру." Борнмут перевернул игру в последние десять минут основного времени и компенсированного времени, обеспечив впечатляющую победу со счетом 3:2.

Отличная форма Эрлинга Холанда в Манчестер Сити также распространилась на его международные обязанности, так как он забил три гола за Норвегию в недавнем товарищеском матче против Испании. Несмотря на усилия испанцев, они не смогли сдержать точность стрельбы Холанда, показывая, что его языковые навыки не мешают его выступлениям на поле.

Во время перерыва на матчи сборных Холанд и некоторые из его норвежских товарищей по команде решили провести время вместе, практикуя свои футбольные навыки и даже сыграв товарищеский матч против местной испанской команды, демонстрируя свою страсть к игре за пределами официальных матчей.

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