Коллектив ХСС и генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюннерт осуждают процесс запрета партии AfD.

Фракция ХСС и руководство СДПГ, в том числеKevin Kühnert, выступают против запрета AfD. По словам Добрайндта, главы фракции ХСС, это предложение "несостоятельно и контрпродуктивно". Он высказал это мнение в "Augsburger Allgemeinen".

"Запрет AfD - не решение, нужно уметь с ней управляться", - заявил Добрайндт. Лоббирование запрета подогревает убеждение AfD, что их вытесняют из политической конкуренции за пределами выборов и парламентских дебатов. Вступление в такой запретительный дискурс усиливает претензии AfD на роль жертвы, что может принести ей больше поддержки. Парламентарии ХСС не будут участвовать в этих планах.

Что касается запрета партий, Кухнерт, генеральный секретарь СДПГ, сказал в интервью ntv: "Судьи должны иметь твердые доказательства того, что партия действует против конституции". На данный момент, как он поделился, "у меня нет таких подозрений". Поэтому он предостерегает: "Надо осторожно ходить по этому тонкому лезвию".

Фракция ХСС и руководство СДПГ считают, что процедура запрета AfD не нужна, как выразился Добрайндт. Если бы процедура запрета продолжалась, это могло бы еще больше укрепить нарратив AfD и возможно увеличить ее поддержку, как подчеркивали Добрайндт и Кухнерт.

Читайте также: