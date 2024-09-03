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Коллектив фермеров в Саале-Унструте начинает процесс сбора винограда

В этом году в виноградниках цветение началось несвоевременно рано, такое наблюдалось в последний раз в 1963 году. Однако ночные морозы погубили множество нежных почек, но это была не единственная проблема.

 and  Lauren Adams
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- Коллектив фермеров в Саале-Унструте начинает процесс сбора винограда

Сбор винограда в регионе Саале-Унструт начался в условиях трудностей. Ассоциация виноделов Саале-Унструта сообщила, что 90% виноградников пострадали от заморозков в конце апреля, что уничтожило молодые побеги. Несмотря на это, сбор урожая для молодого вина и раннеспелых сортов, таких как Ранний Пино, Ортега и Солярис, уже начался, а основной сбор последует после Виноделовского фестиваля. Ассоциация заявила: "Виноделам предстоит заключительный этап в четыре-шесть недель".

Этот год был особенно трудным для виноделов. Цветение началось рано из-за более теплых температур, что было самым ранним с 1963 года. Несмотря на усилия виноделов защитить молодые побеги с помощью свечей или переносных обогревателей, поздние заморозки причинили значительный ущерб. Кроме того, второе цветение было скудным в большинстве случаев, что привело к ограниченному количеству гроздей.

После заморозков пришли дожди, вредители, в том числе птицы и осы

Сырое лето способствовало высокой заболеваемости мучнистой росой, согласно ассоциации виноделов. С меньшим количеством фруктов в производстве был значительный ущерб от птиц и ос, которые даже съели целые ряды виноградников. В результате, пока никаких прогнозов относительно количества и качества урожая 2024 года сделать нельзя.

Министерство сельского хозяйства объявило о помощи виноградарям и плодоводам в связи с заморозками. В прошлую неделю предприятия начали подавать заявки на эту помощь. Предприятия, у которых снижение урожая составило 30% или более по сравнению с предыдущими годами, могут получить до 40% компенсации понесенного ущерба. Согласно министерству, приоритет будет отдан гарантиям займа.

Несмотря на трудности, виноделы продолжают сбор урожая, концентрируясь на раннеспелых сортах. Ущерб от вредителей, усугубленный сырым летом, делает прогнозы относительно количества и качества урожая 2024 года неопределенными.

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