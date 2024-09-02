- Коллектив арендаторов: все чаще людей увольняют из-за личных потребностей

На рынке аренды в Гамбурге участились случаи выселения квартиросъемщиков хозяевами под предлогом личной необходимости, как сообщает Ассоциация арендаторов. "Выселение по причине личной необходимости используется как способ освободить жилье, которое затем продается или сдается по более высокой цене, а также в ситуациях, когда арендаторы отстаивают свои права и становятся неудобными", - заявила Мариэль Эйфлер, заместитель председателя Ассоциации арендаторов в Гамбурге, агентству ДПА.

Точные цифры неизвестны Ассоциации. "Мы можем ориентироваться только на статистику, предоставленную страховкой от Ассоциации арендаторов Германии, согласно которой в течение последних трех лет потребовалось около 100 случаев юридической помощи", - отметила Эйфлер. Ассоциация арендаторов оценивает, что как минимум в два раза больше таких случаев находятся в судах Гамбурга и не разрешены страховкой Ассоциации арендаторов Германии.

Подозреваемый мотив: получение прибыли от недвижимости

Ассоциация арендаторов предполагает следующие факторы: "В Гамбурге уже давно высокий спрос на жилье, исторически низкий процент вакантных квартир, низкая текучесть собственности с характерными последствиями (эффект блокировки) и увеличение количества выселений. Вероятно, владельцы недвижимости освобождают жилье, чтобы сдать его на рынке по максимальной цене", - сказала Эйфлер.

Ассоциация арендаторов рекомендует юридические действия только в случае необходимости. Страховка от Ассоциации арендаторов Германии сообщает о многих случаях, которые закончились не в пользу арендаторов из-за невозможности подтвердить в суде заявление владельца о личной необходимости. "Всегда полезно проконсультироваться с юристом перед судебным разбирательством и стремиться к мирному решению с владельцем, избегая судебного процесса", - советует эксперт.

Нехватка жилья в Гамбурге может усугубить проблему, так как владельцы недвижимости пытаются извлечь выгоду из высокого спроса, выселяя арендаторов под предлогом "личной необходимости", чтобы продать или сдать жилье по более высокой цене. Эта ситуация с подозреваемым мотивом: получение прибыли от недвижимости привела к примерно 100 подтвержденным случаям выселения за последние три года, а Ассоциация арендаторов оценивает, что как минимум вдвое больше таких случаев остаются нерешенными в судах Гамбурга.

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