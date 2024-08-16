Колин Каперник не будет в этом году в "Лас-Анджелес Чарджерс", говорит главный тренер Джим Харбоу

"Я люблю Коллина", - сказал Харбаух журналистам в четверг. "Но он не будет в моей тренерской команде в этом году, и он не будет в составе команды тоже".

Это произошло после того, как ранее стало известно, что Харбаух открыт для возможности, что Кейпперник когда-нибудь присоединится к команде в качестве тренера.

"Если когда-нибудь он выберет этот путь, я думаю, это было бы замечательно", - сказал Харбаух USA TODAY после тренировочного лагеря на прошлой неделе. "Он был бы замечательным тренером, если бы выбрал этот путь".

Харбаух сказал, что он связывался со своим бывшим квотербеком earlier в этом году, но ничего не вышло из этого разговора.

В четверг Харбаух сказал, что его интерес к тому, чтобы Кейпперник был в тренерской команде, подобен возможности, которую ему предложил покойный владелец "Рейдерс" Аль Дэвис.

"Аль Дэвис увидел во мне что-то, что заставило его подумать, что я буду великим тренером", - сказал Харбаух. "Я вижу эти качества в Коллине".

Кейпперник, со своей стороны, недавно сказал Sky Sports, что он все еще надеется сыграть в NFL снова.

"Мы все еще тренируемся, все еще движемся вперед", - сказал Кейпперник Sky Sports News в начале этого месяца. "Так что, надеюсь - нам просто нужно, чтобы один из этих владельцев команд открылся".

Кейпперник не играл в NFL с 2016 года, после того как вызвал скандал, сидя, а затем становясь на колено во время исполнения национального гимна перед несколькими играми, чтобы протестовать против расстрелов полицией чернокожих мужчин и других несправедливостей, с которыми сталкивается черное сообщество.

В марте 2017 года он отказался от своего контракта с "49ers" и стал свободным агентом. Ни одна команда NFL не подписала его. В октябре 2017 года он подал свой иск против NFL, утверждая, что команды сговариваются, чтобы лишить его работы.

Квотербек уладил иск о сговоре против NFL, наряду со своим бывшим товарищем по команде "49ers" Эриком Ридом, в 2019 году.

Кейпперник и Харбаух ранее успешно работали вместе в "49ers", достигнув Суперкубка в 2013 году - в конце концов уступив "Балтимор Рэйвенс".

Несмотря на поддержку Харбауха для Кейпперника, чтобы присоединиться к его тренерской команде, бывший квотербек "49ers" в настоящее время не вовлечен ни в какой профессиональный спорт в качестве игрока или тренера, не играя с 2016 года и не получая предложения от NFL с тех пор. Тем не менее, Кейпперник остается полон надежды вернуться на поле.

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