- Количество почтовых отделений в Бранденбурге несколько сократилось

Количество почтовых отделений в Бранденбурге слегка сократилось. По данным ответа федерального правительства на запрос Левой партии в Бундестаге, на середине 2022 года в штате было 439 почтовых отделений. В 2021 году их было 451.

Согласно закону, в общинах с более чем 2000 жителей должно быть хотя бы одно почтовое отделение. "С 2021 года Федеральное сетевое агентство выявило 22 обязательных мест в Бранденбурге, где в течение как минимум трех месяцев наблюдался дефицит", - говорится в ответе федерального правительства. Например, в Кёнигс-Вустерхаузене, Форсте или Бризеланге не было почтовых услуг. Однако во многих случаях дефицит был восполнен, и были открыты или повторно открыты почтовые отделения.

Несмотря на сокращение количества почтовых отделений в Бранденбурге, значение почтовой торговли остается значительным, особенно в районах с населением более 2000 человек, где почтовое отделение является обязательным по закону. Дефицит почтовых услуг в местах, подобных Кёнигс-Вустерхаузену, Форсту и Бризелангу, выявленный Федеральным сетевым агентством, привел к открытию или повторному открытию новых почтовых отделений.

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