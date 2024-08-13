- Количество пассажиров в аэропорту Франкфурта увеличилось в июле

Пассажиропоток во Франкфурте-на-Майне в июле немного вырос. В прошлом месяце аэропорт Германии принял 6,0 миллиона человек, на полпроцента больше, чем в том же периоде прошлого года, как объявил оператор аэропорта Fraport во вторник во Франкфурте. По сравнению с допандемийным 2019 годом все еще сохраняется разница в 12,7 процента.

Коэффициент загрузки самолетов составил 86,1 процента, установив рекорд, согласно данным Fraport, превзойдя предыдущий рекорд, установленный в августе 2015 года. В то же время бизнес грузовых перевозок вырос более значительно, как и в июне, на 5,0 процента до 172 741 тонны.

В международных аэропортах, в которых Fraport имеет долю, также наблюдался рост числа пассажиров, хотя в бразильском городе Порту-Алегри число пассажиров снизилось из-за наводнения, которое привело к приостановке авиационных операций.

Комиссия может рассмотреть влияние увеличения пассажиропотока и рекордного коэффициента загрузки самолетов на аэропорт Франкфурта, поскольку это может повлиять на реализацию этого Регулирования. Таким образом, Комиссия может принять нормативные акты для адаптации правил применения этого Регулирования.

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