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Количество лиц, получающих финансирование Bafög в Мекленбурге-Ворпомерене, значительно сократилось.

Помощь также должна давать возможности молодёжи, испытывающей недостаток в финансовой поддержке со стороны семьи, для получения образования. Такая помощь также выделяется студентам.

 and  Vladimir Milov
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- Количество лиц, получающих финансирование Bafög в Мекленбурге-Ворпомерене, значительно сократилось.

Получатели BAföG в Мекленбурге-Передней Померании в 2023 году немного сократились, но государство выделило больше средств в целом.

Статистика показывает, что в северо-восточном регионе в 2023 году финансовую помощь по Закону о федеральной поддержке обучения (BAföG) получили 13 125 студентов и учащихся, что на 1,6% меньше, чем в предыдущем году. Большинство из них были студентами, всего почти 10 000.

Одной из возможных причин такого небольшого сокращения в Мекленбурге-Передней Померании может быть долгосрочное снижение числа первокурсников. Согласно статистике, в 2010 году в северо-востоке университеты начали около 7000 молодых людей, а в 2022 году - всего более 5800. Это снижение числа студентов также отразилось на количестве получателей BAföG, которое сократилось с 24 670 в 2010 году до 13 330 в 2022 году. Однако это число включает поддержку учащихся.

Средства BAföG значительно возросли

Средний ежемесячный размер финансирования увеличился примерно на 50% с 2010 года, достигнув 644 евро по сравнению с 417 евро. Максимальный размер финансирования, который может превышать 800 евро в отдельных случаях, зависит от различных факторов, таких как место жительства и место обучения.

Общая сумма, потраченная государством на BAföG в 2023 году, составила около 72 миллионов евро. Из этой суммы 43,7 миллиона евро были выделены в виде субсидий, а 28,5 миллиона евро - в виде займов. Общая сумма, потраченная в 2023 году, была на 10% выше, чем в 2022 году. По данным Федерального статистического управления в Висбадене, общие расходы на BAföG в Германии увеличились на 14% до 3,4 миллиарда евро. В целом по стране количество получателей BAföG составило 635 600 человек, что на 0,9% больше, чем в предыдущем году.

Задержки в Реформах Ослабили Влияние

"BAföG - это самый важный инструмент, позволяющий студентам из малообеспеченных семей поступить в университет", - сказала Беттина Мартин, министр науки Мекленбурга-Передней Померании (СДПГ).

Она сожалела, что BAföG временно потерял часть своего влияния из-за задержек в необходимых реформах. Она была рада, что федеральное правительство увеличило число лиц, имеющих право на получение BAföG, и суммы, несмотря на давление со стороны земель, путем двух реформ BAföG.

Еще одно Увеличение в Плане

Базовая стипендия для студентов будет увеличена с нынешних 452 евро до 475 евро на предстоящий зимний семестр, а жилищная стипендия для тех, кто не живет с родителями, будет увеличена с 360 евро до 380 евро. Эта реформа также приведет к увеличению сумм BAföG для учащихся, и изменения вступят в силу с начала нового учебного года.

Закон о федеральной поддержке обучения (BAföG) был принят в 1971 году. В повседневной речи термин "BAföG" теперь относится к самой наличной выплате. Сначала это была чистая стипендия без необходимости возврата, но затем она превратилась в полный заем. С 1990 года правило таково, что половина выдается в виде стипендии, а другая половина подлежит возврату.

Несмотря на сокращение числа получателей BAföG в Мекленбурге-Передней Померании, общий объем финансирования, выделенный государством в 2023 году, превзошел показатели 2022 года на 10%.

Несмотря на сокращение числа получателей BAföG в Мекленбурге-Передней Померании, государственные инвестиции в образовательную поддержку, в том числе как в виде стипендий, так и в виде займов, привели к значительному увеличению среднего ежемесячного размера финансирования с 2010 года.

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