- Количество автомобилей в Берлине постепенно уменьшается.

В Берлине количество зарегистрированных автомобилей снизилось, несмотря на растущее население города. По данным на 2023 год, с населением около 3,878 миллионов человек, было зарегистрировано примерно 1,078,000 легковых автомобилей, согласно ответу Сената на запрос партии "Зеленых". В 2022 году этот показатель слегка снизился до 1,087,000 автомобилей, а в 2021 году было зарегистрировано почти 1,099,000 автомобилей. Коэффициент автомобилей на 1000 жителей составлял 291 в 2021 году, снизившись до 282 в 2022 году и до 278 в 2023 году.

В настоящее время в реестре автотранспорта Берлина зарегистрировано примерно 17,600 электромобилей, 50,700 гибридных автомобилей и 13,499 подключаемых гибридных автомобилей. Количество автодомов за последние десять лет значительно выросло, увеличившись с 9,200 в 2015 году до 19,029 в этом году.

Несмотря на снижение регистраций традиционных автомобилей, Берлин наблюдает рост альтернативных методов транспортировки. Секторы транспорта и телекоммуникаций города активно продвигают и улучшают инфраструктуру для электромобилей, гибридных автомобилей и подключаемых гибридных автомобилей.

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