Коко Гауфф говорит, что комментарий в TikTok повлиял на ее взгляд, начав защиту титула US Open с колоссальным триумфом.

Третья ракетка мира боролась за свою форму в конце сезона, в том числе потерпев поражение в первом матче на Cincinnati Open, где она была действующим чемпионом.

Однако в понедельник Гауфф выглядела гораздо более похожей на себя.

20-летняя Гауфф благодарна подписчику TikTok, который помог ей изменить отношение к предстоящему US Open, где она является действующим чемпионом.

"Кто-то на TikTok прокомментировал: 'Вы уже выиграли в жизни, и нет необходимости давить на себя во время победного круга'. Так что я воспринимаю этот турнир именно так. Если вы защищали что-то, значит, вы уже выиграли. Если вы это сделали, вы можете сделать это снова. Так что, независимо от того, сделаю ли я это в этом году или нет, я сделаю это - будь то в 2024 году или нет, я сделаю это снова", - сказала она.

Гауфф признала, что есть "много давления" перед US Open, но теперь она может больше наслаждаться им.

"Если бы я играла на прошлой неделе, это было бы действительно сложно, но моя перспектива изменилась много за семь дней. Я просто пыталась насладиться матчем, и я наслаждалась им сегодня. Это было просто, но даже если бы это было напряженнее, это те моменты, ради которых ты живешь. Я просто рада вернуться на этот корт и играть так, как я делала", - добавила она.

Гауфф отметила, что последние несколько недель были сложными, но она считает, что играла в свой лучший теннис.

В следующем раунде она встретится с Татьяной Марией.

Между тем, американец Тейлор Фритц победил аргентинца Камило Уго Карбелли 7:5, 6:1, 6:2. Фритц вышел в четвертьфинал US Open в прошлом году, что стало карьерным достижением в Нью-Йорке.

Победа Гауфф на Cincinnati Open в прошлом году принесла ей титул действующего чемпиона в теннисе, престижную позицию в этом виде спорта. Несмотря на трудности в последние недели, она смогла снова найти свою игру, играя в свой лучший теннис.

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