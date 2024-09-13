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Когда велосипедист обязан облегчить боль бегуну

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
Чтобы гарантировать безопасное и комфортное движение пешеходов и велосипедистов, нужно проявлять...
Чтобы гарантировать безопасное и комфортное движение пешеходов и велосипедистов, нужно проявлять бдительность со стороны всех участников.

Когда велосипедист обязан облегчить боль бегуну

Когда велосипедист хочет обогнать бегуна на общей дорожке, предназначенной для ходьбы и велосипедной езды, ему следует проявлять осторожность. Если он подъезжает слишком близко и слишком быстро, он может оказаться в юридических проблемах после аварии. Это было подтверждено решением Регионального суда Висбадена. Немецкая ассоциация юристов (DAV) придала этому огласку (дело № 9 S 3/24).

Ситуация: Мужчина бежал по асфальтированной общей дорожке. Велосипедист, ехавший сзади, собирался его обогнать. Во время маневра обгона обе стороны столкнулись, причинив себе вред. Бегун получил сотрясение мозга, был доставлен в больницу для наблюдения и в итоге провел там ночь. Из-за разногласий по поводу вины инцидент дошел до суда.

Неправильная скорость и близость

Вывод суда: Региональный суд признал велосипедиста единственным виновником происшествия. Он посчитал, что велосипедист не уделил внимания бегуну и проехал слишком быстро и слишком близко. Суд определил, что бегун не совершил никаких нарушений правил дорожного движения. Он не был обязан реагировать на приближение велосипедиста сзади. В результате велосипедист был обязан выплатить бегуну компенсацию в размере 500 евро.

В общем: Велосипедисты всегда должны надлежащим образом управлять своими транспортными средствами. Это включает в себя регулирование скорости в зависимости от условий, таких как состояние дорожки, ситуация на дороге, погода и видимость. Если эти параметры не учитываются, велосипедисты – так же, как и другие участники дорожного движения – могут быть привлечены к ответственности за свою халатность в случае аварии. Этот принцип все еще применяется, даже если, например, красный свет и другие дорожные правила воспринимаются как препятствия для свободного самовыражения.

Мужчина на бегу остался невредимым благодаря контролю над своей скоростью и осведомленности о своем окружении, но отсутствие внимания со стороны быстрого велосипедиста во время обгона привело к их столкновению. Несмотря на аргумент велосипедиста о том, что бегун должен был отреагировать на его приближение, суд признал велосипедиста единственным виновником аварии, потребовав от него выплаты компенсации.

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