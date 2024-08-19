- Когда-то бабушка, теперь звезда TikTok, дающая советы как "чистоподвижник"

**Придайте гостиной опрятный вид и освежите ее всего за 15 минут, а также узнайте о новом способе сделать ваш керамический пол блестящим, как никогда раньше. Исследуйте TikTok под хэштегом #cleantok, чтобы найти более 4 миллионов связанных роликов. Лhea де Бруин, 25-летняя жительница Рурского региона, делится советами по уборке и обустройству дома в TikTok уже год.

По словам де Бруин, люди не могут насытиться этими видео. "Они не только развлекают, но и побуждают людей, которые могут испытывать трудности с уборкой", - объясняет она. Со временем между подписчиками и влиятельными лицами builds доверие, добавляет она. "Когда они рекомендуют продукт или технику, подписчики обычно доверяют, что он хорош или эффективен".

Суммы с шестью нулями за ролик

У де Бруин более 110 000 подписчиков в TikTok и около 28 000 подписчиков в Instagram (@leabloomz), что делает ее чистоfluencerом - термин, обозначающий личность в социальных сетях, специализирующуюся на уборке. Она превратила свою любовь к уборке в прибыльную карьеру, проводя около 8-10 часов над каждым роликом и зарабатывая шестизначные суммы. "Я работаю с различными брендами и получаю два-три запроса в день", - говорит она. "Здесь есть и крупные компании, и небольшие". В будущем она планирует представить и продать собственные чистящие средства.

Уборка популярна в Интернете

В своих видео де Бруин дает практические советы, такие как использование кондиционера для ткани на тряпке и протирание пыльных поверхностей, чтобы предотвратить повторное оседание пыли. Она также делится способом чистки окон без разводов с помощью шампуня. Она регулярно тестирует новые чистящие продукты, такие как мыло, губки и ткани, учит приемам глубокой очистки подушек и поддерживает лестницу своего многоквартирного дома в чистоте.

По словам профессора маркетинга и коммуникации Арне Вестermann из Международной школы управления (ISM), многие люди теперь обращаются к онлайн-ресурсам за советами по хозяйству, особенно в социальных сетях.

Помимо уборки, во всех социальных сетях существуют различные ниши, каждая со своими влиятельными лицами. Люди демонстрируют уроки макияжа, кулинарные рецепты, туристические впечатления, стиль одежды, кастомайзинг велосипедов, обзоры книг и многое другое.

Компании следят за трендами

Компании не стесняются отслеживать эти популярные темы, чтобы воспользоваться возможностями размещения продукта. Эксперт по маркетингу Вестermann объясняет: "Компании стремятся связать себя с тем, что популярно, и соединить свои продукты с трендом". Часто это происходит в сотрудничестве с влиятельными лицами, такими как Лhea де Бруин.

Кампании по влиянию Vileda - подразделения по уборке группы Freudenberg - и Kärcher - производителя чистящих приборов - показали значительный рост в 2024 году, в то время как Leifheit также зарегистрировал увеличение сотрудничества с чистоfluencer.

Стереотипы пола под вопросом

Психолог Бригитте Боэнскопф выражает несколько опасений по поводу видео по уборке. Хотя они могут помочь мотивированным людям избавиться от беспорядка, социальные сети sometimes могут подавлять личную инициативу. Сравнение беспорядка в домах с тем, что показано в видео, может привести к чувству несостоятельности или разочарования. Кроме того, многие из этих видео производятся и распространяются женщинами, что потенциально может укрепить традиционные гендерные роли.

Боэнскопф отмечает, что кулинарные видео больше не поддерживают стереотип, что готовка - это "женская работа". На самом деле, многие мужчины также занимаются уборкой, но обычно делятся fewer видео, посвященные домашним делам".

В цифровую эпоху социальные сети стали платформой для чистоfluencer, таких как Лhea де Бруин, для обмена советами по уборке и привлечения большой аудитории, а также получения прибыльных сумм за ролик. Многие компании теперь используют популярные темы в социальных сетях, такие как уборка, для возможностей размещения продуктов и сотрудничества с влиятельными лицами.

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