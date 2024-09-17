Когда мы можем наблюдать заметное улучшение экономического ландшафта?

После более чем года поддержания процентных ставок на самом высоком уровне за 23 года, ожидается, что ФРС объявит в среду о снижении своей ключевой ставки. Председатель ФРС Джером Пауэлл также может намекнуть на дальнейшие снижения на предстоящих заседаниях.

Это событие является тем моментом, которого ждут инвесторы с марта 2022 года, когда центральный банк начал повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией. Если это произойдет, радость может толкнуть акции на новые рекордные высоты.

Однако большинству американцев может не хватить времени, чтобы заметить какую-либо разницу от одного снижения ставки, или даже нескольких, как минимум в течение года, или даже дольше.

Понимание снижения ставок

Центральные банки снижают процентные ставки по двум основным причинам: ожидается серьезное ухудшение финансовых условий, или инфляция снизилась настолько, что поддержание высоких уровней ставок было бы чрезмерно ограничительным и отрицательно сказалось бы на экономике. В этот раз экономисты в основном предсказывают, что ФРС снизит ставки по второй причине.

Когда ФРС пытается ослабить давление на экономику, она снижает свою официально называемую целевую ставку federal funds rate, которая является процентной ставкой, по которой коммерческие банки кредитуют друг друга, чтобы гарантировать, что они поддерживают необходимый уровень резервов в любое время.

ФРС снижает свою целевую ставку, покупая больше ценных бумаг, в основном казначейских векселей и ипотечных ценных бумаг. В результате банки получают часть наличных денег, которые ФРС использует для приобретения, что приводит к увеличению доступных средств для выдачи кредитов клиентам. С большим количеством денег для выдачи кредитов они не нуждаются в взимании таких высоких процентных ставок по ипотечным кредитам и другим видам кредитов.

Хотя это является немедленно заметным эффектом, это лишь начало. Основной эффект проявляется гораздо позже.

Широкомасштабное влияние снижения ставок

Процентные ставки влияют на широкий спектр решений, принимаемых людьми, бизнесом и правительством.

В общем, низкие процентные ставки снижают затраты на заимствование. Таким образом, в случае снижения ставок в среду, компании могут решить, что выгоднее вложить средства в новые проекты или нанять больше сотрудников, если они не должны выделять столько денег на погашение долга.

В результате более дешевые кредиты делают более привлекательным для потребителей тратить деньги вместо того, чтобы сберегать их, поскольку доходность по сберегательным счетам снижается. Хотя компании могут ответить на увеличение спроса повышением цен, это обычно происходит позже, а не сразу после снижения ставок ФРС, как объяснил Томас Дрешель, профессор экономики Университета Мэриленда.

“Рассмотрите свою подписку на Netflix”, – сказал он. “Они явно не изменят ее каждую неделю или даже каждый месяц”. Проще говоря, если Netflix получит увеличение новых подписок после снижения ставок ФРС, это не обязательно приведет к повышению цен, поскольку во многих случаях у компаний есть предварительные контракты с клиентами, которые не позволяют им изменять цены сразу, сказал он.

Когда ФРС снижает или повышает ставки, общий эффект проявляется в экономике со временем. Американский экономист, лауреат Нобелевской премии Милтон Фридман называл это “длинными и переменными задержками”.

Дрешель сказал CNN: “Это похоже на управление большим кораблем, и даже если они поворачивают руль, проходит время, пока корабль повернется в ту сторону”.

Хотя продолжительность этой задержки все еще является предметом споров, некоторые экономисты считают, что она занимает примерно год, что могло объяснить, почему инфляция начала значительно снижаться в 2023 году, через год после того, как ФРС начала свой цикл повышения. Однако Дрешель argued, основываясь на своем исследовании, что это может занять “несколько лет, пока полностью не проявится и не будет включено во все данные об экономике”.

“Это не значит, что некоторые эффект не проявляется рано, но полная передача занимает годы”, – сказал он. Кроме того, это может означать, что последствия предыдущих повышений ФРС все еще проявляются в экономике, сказал он.

Снижение целевой ставки federal funds rate ФРС может побудить компании вкладывать средства в новые проекты или нанимать больше сотрудников, поскольку они не должны выделять столько денег на погашение долга из-за более низких процентных ставок по ипотечным кредитам. Это изменение в стратегии бизнеса, в свою очередь, может стимулировать экономику и потенциально привести к увеличению потребительских расходов.

Если Федеральная резервная система решит снизить свою ключевую ставку, как ожидают многие экономисты, это может позитивно повлиять на более широкую бизнес-сферу, что может привести к увеличению корпоративных инвестиций и созданию рабочих мест.

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