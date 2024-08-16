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Коалиция продолжает обсуждать бюджет - Левые называют спор "безответственным"

 and  Yaroslav Smith
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Коалиция продолжает обсуждать бюджет - Левые называют спор "безответственным"

Федеральное правительство уже утвердило проект бюджета на 2025 год в середине июля. В то время оставался дефицит финансирования около 17 миллиардов евро, который планировалось существенно сократить за счет различных мер. Однако точный путь к достижению этого вновь вызвал споры. Последнее оценило оставшийся разрыв в 5 миллиардов евро Федеральное министерство финансов. Федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ), вице-канцлер Роберт Хабек (Зеленые) и федеральный министр финансов Кристиан Линднер (ФСП) возобновили переговоры.

То, что даже в пятницу не было найдено решения, первоначально вызвало резкую критику оппозиции. "Не ответственно, что коалиция "Светофор" до сих пор не нашла согласия по бюджету четвертой по величине экономики мира", - объяснил парламентский бизнес-менеджер Левых в Бундестаге Христиан Гёрке. "Бюджет должен быть отправлен в Бундестаг сегодня. Это оскорбление для членов парламента, если коалиция "Светофор" отправит бюджет в 480 миллиардов евро в последний момент".

Заместитель председателя партии AfD Петер Бёhrингер заявил, что коалиция "держит общественность в неведении и неоднократно подчеркивала, что бюджет на 2025 год будет приведен в срок. До сих пор они не выполнили этого".

Политики из фракции ФСП все еще ожидали быстрого решения. Лидер фракции Кристиан Дюрр описал достижение соглашения как "посильную задачу" в пятницу утром. Коалиции все еще нужно согласовать финансирование около 5 миллиардов евро, которые "разумны и надежны для финансирования", сказал он в Баварском радио.

Бюджетный спикер фракции ФСП Ото Фрикке остался оптимистичным. "Если спросить ринландца и оптимиста во мне, то я бы сказал, что мы достигнем соглашения еще сегодня", - сказал он в пятницу утром в Deutschlandfunk.

Правительство пообещало решение к пятнице, чтобы передать пересмотренный проект бюджета в Бундестаг и Бундесрат для дальнейшего рассмотрения. Фрикке подчеркнул в этом контексте, что "нет юридического срока". Вместо этого Основной закон предоставляет "много гибкости" в этом вопросе.

Спрошенный, почему переговоры затягиваются так долго, политик-бюджетчик ФСП сказал: "Здесь участвуют три разных партии с очень разными подходами. И это настоящий вызов".

На данный момент планируется, что Бундестаг впервые обсудит бюджет на 2025 год в первой после парламентских каникул неделе заседаний. Первый день заседаний - 10 сентября. Однако бюджетное обсуждение в парламенте также может быть перенесено.

Федеральный парламент будет ответственным органом, который будет рассматривать и утверждать пересмотренный проект бюджета, как отметил Ото Фрикке в Deutschlandfunk. Коалиция "Светофор", состоящая из СДПГ, Зеленых и ФСП, должна согласовать финансирование около 5 миллиардов евро в Федеральном парламенте, как отметил Кристиан Дюрр.

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