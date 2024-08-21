- Коалиция по-прежнему участвует в споре о финансировании оборудования.

Коалиция черных, красных и желтых в Саксонии-Анхальт по-прежнему не может прийти к согласию по вопросу о выделении средств на детские сады. Лидер фракции СДПГ Катя Пэhle вновь выразила свою позицию против пересмотра политики в отношении братьев и сестер. Она считает, что сохранение текущих правил является критически важным. Несмотря на разногласия в дискуссии, она ясно дала понять: "Система не станет дешевле".

В этом финансовом году земля выделила примерно 449 миллионов евро на детские сады, согласно данным Министерства социальных дел. Семьи с несколькими детьми в детских садах, яслях и послешкольных учреждениях платят только за старшего ребенка. Тем не менее, ХДС и СВП поддерживают предложение, согласно которому в будущем семьи будут платить только за младшего ребенка. Этот спор происходит во время переговоров о двойном бюджете и значительном увеличении государственных инвестиций в детские сады в последнее время. Кроме того, федеральные средства, выделенные на правило о братьях и сестрах, больше не будут доступны.

Лидер фракции ХДС Гидо Хойер выступает за "честный диалог".

"Эта земля имеет значительный долг. Процентные ставки растут", - прокомментировал лидер фракции ХДС Гидо Хойер. Он считает, что придерживаться текущего правила о братьях и сестрах финансово неразумно. Он предложил, чтобы коалиция имела открытый и прозрачный дискуссию об этом.

Лидер фракции СВП Андреас Сильберсак также поддержал перенос финансовой нагрузки на младшего ребенка. "В конце концов, мы должны рассматривать способы сокращения расходов", - сказал Сильберсак.

По данным Министерства социальных дел, это изменение могло бы потенциально сэкономить около 18 миллионов евро. Однако такое реформирование привело бы к более высоким расходам для некоторых родителей, учитывая, что ясли для детей в возрасте от 0 до 3 лет обычно дороже, чем детский сад для детей в возрасте от 3 до 6 лет.

Ожидается, что дискуссия по этому вопросу скоро возобновится в земельном парламенте. Левая партия выступает против изменения правила о братьях и сестрах и планирует инициировать motion о долгосрочном бесплатном детском саде. Однако ХДС сосредоточена только на финансах, обвинила Еда фон Ангерн, лидер фракции партии. "Дети рассматриваются как средство сэкономить деньги. Мы считаем это серьезной ошибкой".

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