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Коалиция чернокожих и зеленых политиков выступает за участие подкомитета в Солингене

Авария в Солingen освещает провал процедуры задержания подозреваемого. Парламент Северного Рейна-Вестфалии ставит своей целью расследовать ошибки властей в комиссии.

 and  Hanna Hofmann
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Парламент Северного Рейна-Вестфалии планирует расследовать инцидент в Солінген через комиссию по...
Парламент Северного Рейна-Вестфалии планирует расследовать инцидент в Солінген через комиссию по расследованию.

- Коалиция чернокожих и зеленых политиков выступает за участие подкомитета в Солингене

Представители ведущих политических партий в ландтаге Северного Рейна-Вестфалии, в частности, ХДС и Зеленых, выступают за создание расследовательской комиссии для изучения предполагаемого исламистского нападения в Соллингене. Они планируют вовлечь оппозиционные партии СДПГ и СВП, как заявляют Торстен Шик (ХДС) и Верена Шaeffer (Зеленые). Изначально СВП выступал за создание такой комиссии в ландтаге Дюссельдорфа, но не получил достаточной поддержки.

Шик и Шaeffer подчеркивают важность тщательного изучения корней террористического акта. Комиссия призвана способствовать этому расследованию и наложить последствия. "Ошибка должна быть очевидной", - подчеркивают они. Во этом вопросе задействованы многочисленные местные, региональные и федеральные органы. "Мы явно призываем другие демократические фракции, СДПГ и СВП, совместно сформировать функцию расследовательской комиссии", - добавляют они.

Вопросы о провале депортации

Основное внимание уделяется провалу депортации подозреваемого, 26-летнего сирийца по имени Исса аль-Х. Он обвиняется в убийстве трех человек и ранении восьми других ножом на городском празднике в Соллингене в пятницу вечером. В настоящее время он содержится под стражей в Дюссельдорфе. Федеральная прокуратура расследует его, в частности, по обвинению в убийстве и предполагаемом членстве в террористической группе "Исламское государство" (ИГ).

Подозреваемый въехал в Германию через Болгарию в конце 2022 года. В соответствии с регламентом ЕС об убежище, его должны были депортировать в Болгарию в прошлом году. К сожалению, это не произошло из-за его отсутствия в указанный день в июне 2023 года. Как объявил министр по делам беженцев Северного Рейна-Вестфалии Йозефине Паул (Зеленые), различные административные ошибки привели к тому, что этот человек остался в Германии.

СДПГ, как предложили Шик и Шaeffer, должна активно участвовать в формировании функций расследовательской комиссии. СДПГ, а также другие демократические фракции приглашаются к активному участию в тщательном расследовании дела о провале депортации и его последствиях.

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