Клуб Сэма повышает зарплату, чтобы она соответствовала зарплате конкурента Костко.

Walmart's дочерняя компания, Sam's Club, с ноября повысит минимальную зарплату с $15 до $16 в час. Это также повлияет на зарплаты около 100 000 сотрудников, с прибавками от 3% до 6% в зависимости от срока службы.

Sam's Club взимает членский взнос в размере $50 со своих клиентов. Чтобы сохранить и расширить базу членов, Sam's Club считает необходимым предоставлять исключительное обслуживание клиентов, что более важно в клубе для членов, чем в розничных магазинах, открытых для всех. С хорошо оплачиваемой рабочей силой и финансовыми стимулами Sam's Club ожидает улучшения обслуживания клиентов. Его главный конкурент, Costco, платит минимальную зарплату $19.50 в час, и чтобы соответствовать Costco и другим конкурентам, повышающим зарплаты, Sam's Club вынужден сделать то же самое.

Как заявил CEO Sam's Club Крис Николас в интервью CNN, цель состоит в том, чтобы создавать "хорошие рабочие места, которые могут превратиться в отличные карьеры". Стабильность имеет гораздо большее значение для модели на основе членства.

В розничной торговле заработные платы растут в последнее время, поскольку работодатели улучшают пакеты зарплат для сотрудников магазинов и складов на рынке труда, где рабочая сила ограничена. Средняя часовая зарплата для работников розничной торговли выросла примерно на 16% с апреля 2020 года - с $21,18 до $24,48 в августе.

Новость о повышении зарплаты в Sam's Club совпадает с тенденцией корпораций, добровольно устанавливающих стандарты зарплат, согласно Даньелю Шнайдеру, социологу из Гарвардского университета. Он является частью проекта "Сдвиг", исследующего труд в сфере услуг. Компаниям необходимо снизить текучесть до приемлемого уровня, осознает Шнайдер.

Однако $16 в час недостаточно для покрытия расходов на жизнь в большинстве американских мест по данным калькулятора прожиточного минимума MIT, который оценивает доход, необходимый для покрытия основных потребностей.

Ранее сотрудники Sam's Club получали ежегодные прибавки к зарплате в размере 3% до достижения предела в $36 в час в некоторых работах. С новым планом сотрудники теперь могут получать годовые прибавки до 6% до достижения максимальной зарплаты. После достижения максимальной зарплаты они получают единовременную выплату в размере 6% от своего годового дохода.

Как отмечает Шнайдер, значительные гарантированные годовые прибавки к зарплате, связанные со стажем, были бы полезны для сотрудников Sam's Club. Costco, например, известен своей высокой зарплатой и ростом зарплаты для сотрудников, которые работают в компании в течение длительного времени.

Повышение зарплаты и пересмотр структуры зарплаты в Sam's Club являются частью усилий компании по привлечению своей рабочей силы. За последние пять лет Sam's Club повысил стартовую зарплату с $11 в час, представил ежегодные премии акций и ввел графики работы, чтобы предложить сотрудникам более стабильные расписания.

С 2020 года, когда началась пандемия, клубы по оптовой торговле испытали рост - Sam's Club, Costco и BJ's Wholesale Club добавили миллионы новых членов. Многие покупатели считают оптовую покупку в клубах оптовой торговли умным вложением и готовы платить ежегодные членские взносы.

Продажи в магазинах Sam's Club, работающих не менее года, выросли на 2,3% в последнем финансовом году и на 14,6% в предыдущем году.

"В свете нашего значительного роста", - сказал Николас, "нам просто нужны больше сотрудников".

Sam's Club считает, что предлагая конкурентоспособную зарплату, он может привлечь и удержать талантливых сотрудников, как показано в его решении повысить минимальную зарплату до $16 в час. Чтобы оставаться конкурентоспособным на бизнес-ландшафте, в частности, с конкурентами, такими как Costco, Sam's Club должен непрерывно оценивать и корректировать свои пакеты компенсации.

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