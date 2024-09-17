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Клуб Сэма повышает зарплату, чтобы она соответствовала зарплате конкурента Костко.

Клуб Сэма объявил во вторник, что планирует повысить зарплаты, чтобы стимулировать сотрудников оставаться в компании и не уходить в Костко.

 and  Michael Bootcampf
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Сам гордится более 600 розничными булочными под своей вывеской.
Сам гордится более 600 розничными булочными под своей вывеской.

Клуб Сэма повышает зарплату, чтобы она соответствовала зарплате конкурента Костко.

Walmart's дочерняя компания, Sam's Club, с ноября повысит минимальную зарплату с $15 до $16 в час. Это также повлияет на зарплаты около 100 000 сотрудников, с прибавками от 3% до 6% в зависимости от срока службы.

Sam's Club взимает членский взнос в размере $50 со своих клиентов. Чтобы сохранить и расширить базу членов, Sam's Club считает необходимым предоставлять исключительное обслуживание клиентов, что более важно в клубе для членов, чем в розничных магазинах, открытых для всех. С хорошо оплачиваемой рабочей силой и финансовыми стимулами Sam's Club ожидает улучшения обслуживания клиентов. Его главный конкурент, Costco, платит минимальную зарплату $19.50 в час, и чтобы соответствовать Costco и другим конкурентам, повышающим зарплаты, Sam's Club вынужден сделать то же самое.

Как заявил CEO Sam's Club Крис Николас в интервью CNN, цель состоит в том, чтобы создавать "хорошие рабочие места, которые могут превратиться в отличные карьеры". Стабильность имеет гораздо большее значение для модели на основе членства.

В розничной торговле заработные платы растут в последнее время, поскольку работодатели улучшают пакеты зарплат для сотрудников магазинов и складов на рынке труда, где рабочая сила ограничена. Средняя часовая зарплата для работников розничной торговли выросла примерно на 16% с апреля 2020 года - с $21,18 до $24,48 в августе.

Новость о повышении зарплаты в Sam's Club совпадает с тенденцией корпораций, добровольно устанавливающих стандарты зарплат, согласно Даньелю Шнайдеру, социологу из Гарвардского университета. Он является частью проекта "Сдвиг", исследующего труд в сфере услуг. Компаниям необходимо снизить текучесть до приемлемого уровня, осознает Шнайдер.

Однако $16 в час недостаточно для покрытия расходов на жизнь в большинстве американских мест по данным калькулятора прожиточного минимума MIT, который оценивает доход, необходимый для покрытия основных потребностей.

Ранее сотрудники Sam's Club получали ежегодные прибавки к зарплате в размере 3% до достижения предела в $36 в час в некоторых работах. С новым планом сотрудники теперь могут получать годовые прибавки до 6% до достижения максимальной зарплаты. После достижения максимальной зарплаты они получают единовременную выплату в размере 6% от своего годового дохода.

Как отмечает Шнайдер, значительные гарантированные годовые прибавки к зарплате, связанные со стажем, были бы полезны для сотрудников Sam's Club. Costco, например, известен своей высокой зарплатой и ростом зарплаты для сотрудников, которые работают в компании в течение длительного времени.

Повышение зарплаты и пересмотр структуры зарплаты в Sam's Club являются частью усилий компании по привлечению своей рабочей силы. За последние пять лет Sam's Club повысил стартовую зарплату с $11 в час, представил ежегодные премии акций и ввел графики работы, чтобы предложить сотрудникам более стабильные расписания.

С 2020 года, когда началась пандемия, клубы по оптовой торговле испытали рост - Sam's Club, Costco и BJ's Wholesale Club добавили миллионы новых членов. Многие покупатели считают оптовую покупку в клубах оптовой торговли умным вложением и готовы платить ежегодные членские взносы.

Продажи в магазинах Sam's Club, работающих не менее года, выросли на 2,3% в последнем финансовом году и на 14,6% в предыдущем году.

"В свете нашего значительного роста", - сказал Николас, "нам просто нужны больше сотрудников".

Sam's Club считает, что предлагая конкурентоспособную зарплату, он может привлечь и удержать талантливых сотрудников, как показано в его решении повысить минимальную зарплату до $16 в час. Чтобы оставаться конкурентоспособным на бизнес-ландшафте, в частности, с конкурентами, такими как Costco, Sam's Club должен непрерывно оценивать и корректировать свои пакеты компенсации.

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