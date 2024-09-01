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Федеральные земли ГерманииНовостиВторая Бундеслига

Клозе выражает недовольство нежелательной ситуацией в Нюрнберге.

Выставки Нюрнберга озадачили Мирослава КLOSE. Матч два-на-два против Магдебурга был «лишен сути футбола». Вaperaho напряженность в 1. FC N=https://ru.wikipedia.org/wiki/1.

 and  Melissa Williams
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Игроки клуба 'Нюренберг' выразили недовольство
Игроки клуба 'Нюренберг' выразили недовольство

- Клозе выражает недовольство нежелательной ситуацией в Нюрнберге.

Мирославу Клозе до сих пор не дает покоя их поражение от Магдебурга. Даже после ночи, прошедшей с того момента, это унизительное поражение не выходит у него из головы. Чемпион мира 2014 года после их 0:4 (0:1) поражения во Второй Бундеслиге сказал: "Это было горькое пилюлю проглотить". Его команда, Нюрнберг, не оправдала ожиданий в плане энергии и подкатов.

Капитан Робин Кнохе тоже не был доволен результатом, назвав его "грязным". Он добавил: "Такие подкаты после поражения 0:2 - это просто неприемлемо, даже для молодой команды". Они будут работать над этим вопросом внутри команды.

Клозе часто говорит о недостатке интенсивности

Команда потерпела разгромное поражение в матче, полным спорных решений видеоарбитра, после слабой игры против более опытного соперника. Клозе отметил: "У нас не хватило энергии во время переходов". Он также заметил: "Мы были слишком уязвимы в обороне".

Гол появился ниоткуда. Мартин Каарс прошел мимо Флориана Флика во время подката, что привело к голу в результате отскока от Яна Рейхерта (в воротах у Нюрнберга) в 24-м минуте. Гол был засчитан после проверки VAR.

Пенальти отменяется

Арбитр из Кёльна снова вмешался в матче в 38-й минуте. Пенальти в ворота Нюрнберга был отменен после того, как VAR принял решение отменить фол Жана Хюгонета на Лукасе Шляймере.

Ливан Бурку забил второй лигавый поражение для Клозе ударом из-за пределов штрафной перед 31 581 зрителями, которые почти не реагировали. Александр Нолленбергер (84-я минута) и Филипп Херчер (90+2) закрепили поражение хозяев.

"Мы все разочарованы"

"Нам не хватает стабильности. У нас есть периоды, которые выглядят многообещающе, но они проходят слишком быстро", - сетовал Финн Йельtsch, 18-летний центральный защитник, который почти сравнял счет в 54-й минуте после углового. Клозе разделяет эти мысли, сказав: "Нам нужна большая интенсивность, мы должны бежать без причины". Йельtsch и вся команда были разочарованы игрой.

Нюрнберг сыграет против Ульма 14 сентября, пытаясь исправить ситуацию. Клозе будет усердно тренировать свою команду до этого матча. Он критиковал плохие подкаты своих запасных, сказав: "Это не имеет ничего общего с профессиональным футболом".

Кнохе ожидает, что его команда покажет значительный прогресс, когда они вернутся после двухнедельного перерыва. "У ребят есть замечательный характер и желание учиться. Я верю в них", - пообещал он, объяснив: "В противном случае я бы не присоединился к команде".

После разочаровывающего поражения 0:4 во Второй Бундеслиге Мирославу Клозе подчеркнул отсутствие энергии у команды во время переходов и уязвимость в обороне. В следующем матче против Ульма 14 сентября Клозе будет призывать свою команду показать улучшение и исправить плохие подкаты, считая их не соответствующими профессиональным стандартам.

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