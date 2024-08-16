- Клопп возвращается на стадион BVB

Юрген Клопп возвращается в свои бывшие владения в Дортмунде. Как объявил клуб Бундеслиги, бывший тренер БВБ поведет команду Всех звезд Якуба Блащыковского на его прощальном матче 7 сентября. Два бывших польских футболиста национальной сборной встретятся со своими бывшими одноклубниками по Дортмунду в прощальном матче. "Я просто в восторге - конечно, у меня есть время", - сказал бывший тренер БВБ и Ливерпуля Клопп (57), которого пригласили на матч через интернет, пока он отдыхал на Майорке, Блащыковским и Пищеком.

Бывший тренер БВБ Клопп поведет команду Всех звезд в матче против БВБ, своего бывшего клуба. Объявление об этом матче знаменует собой значительное возвращение Клоппа на свою бывшую территорию.

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