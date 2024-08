Ключевые моменты сегодняшнего дня:

Чёрт возьми, вот вам краткий обзор, чтобы оставаться в курсе и начать свой день:

Получайте 5 штуковин в свой почтовый ящик

Ваш день расписан по минутам. 5 штуковин — это ваше место для последних новостей, а также других историй и видео, на которые люди кликают. Подпишитесь здесь на рассылку 5 штуковин.

1. ДНС

Вице-президент Камала Харрис сделала историю в четверг, получив номинацию на пост президента от ДНС на последнем вечере Демократического национального съезда. Достижение Харрис делает ее первой чернокожей женщиной и первой азиатской американкой, возглавляющей билет главной партии. В своей речи она опиралась на свой опыт как старшего ребенка иммигранта и обещала быть президентом «для всех американцев», называя ноябрьские выборы «самыми важными в жизни нашей страны». Она также пообещала налоговые льготы для среднего класса, более сильную охрану границ и восстановление прав на аборты. Ее речь изобразила бывшего президента Дональда Трампа как врага классических принципов США, указывая на проект 2025 как на планы на второй срок.

2. Законы о голосовании

Верховный суд частично одержал победу над республиканцами в четверг, сохранив некоторые части аризонского закона, требующего документов о гражданстве для голосования в ноябре. Взамен гражданство станет обязательным для новых регистраций в определенных случаях. Голосующие, которые не могут подтвердить свой статус гражданина, все еще смогут зарегистрироваться с помощью федеральной формы. Республиканцы и аризонские законодатели просили Верховный суд вмешаться в спор о правилах голосования в Аризоне, вопрос, на который республиканцы пытались обратить внимание в этом году. Аризона является решающим полем битвы на президентских выборах 2024 года: Джо Байден победил Трампа всего на более чем 10 000 голосов в 2020 году, в то время как Трамп взял его в 2016 году.

3. Прививки от COVID-19

В четверг FDA одобрило обновленные прививки от COVID-19, когда чиновники здравоохранения предупреждают о возможной новой волне инфекций этим летом. Moderna и Pfizer объявили, что обновленные мРНК-прививки скоро будут доступны в аптеках и клиниках. Доктор Питер Маркс, директор Центра оценки и исследований биологических продуктов FDA, сказал: «В связи с ослаблением иммунитета и распространением вариантов мы призываем тех, кто имеет право, рассмотреть возможность получения обновленной прививки от COVID-19». Текущий американский штамм — КП.3.1.1, который составляет 37% случаев за последние две недели, что втрое больше, чем месяц назад.

4. Операция по контрабанде

Подозреваемый, взятый под стражу в Гватемале, предстал перед судом по обвинению в участии в попытке контрабанды в 2022 году, которая закончилась смертью 53 мигрантов в Техасе. Министерство юстиции США объявило, что будет добиваться экстрадиции Ригоберто Романа Миранды Ороско, 47 лет, которого обвиняют в организации самой смертоносной попытки контрабанды через границу США-Мексика. Авторитеты заявили, что контрабандисты знали, что кондиционер в фургоне не работал и не мог охладить запертых мигрантов в летнюю жару. 48 мигрантов умерли, 16 были госпитализированы, и еще 5 умерли там. Президент Джо Байден назвал трагедию «ужасающей и разбивающей сердце».

5. Украина

Президент Индии Нарендра Моди сегодня в Киеве, где он должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры, которые внимательно следят в России, происходят в критический момент двухлетней войны, когда украинские силы недавно начали интенсивное наступление на российскую территорию. Украина давно призывала страны с российскими связями оказать давление на Путина, чтобы он принял условия мира. Однако Индия, крупный поставщик оружия, избегала осуждения российского вторжения.

ПРОИСХОДЯЩИЕ СОБЫТИЯ

Ожидайте, что Роберт Ф. Кеннеди-младший сегодня прекратит свою президентскую кампанию 2024 года Независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший, как ожидается, приостановит свою кампанию сегодня. Оба избирательных лагеря будут внимательно следить за тем, куда перейдут его сторонники, перед днем выборов.

ПЕРВЫЙ ЗАВТРАК

Peloton сообщает о первом росте продаж за более чем два года Последние девять кварталов Peloton были более неровными, чем американские горки. От отзывов до снижения подписок, дела идут в гору, по мнению аналитиков, которые считают, что усилия по возрождению компании могут окупиться.

25 бытовых предметов, вредных для домашних животных Держите эти 25 продуктов подальше от лап: изюм, миндаль и шоколад.

Яхта-супербогачей превращается в опасное место Потерпевшая крушение суперъяхта у берегов Сицилии продемонстрировала жестокую реальность изменения климата, когда повышение температуры способствует экстремальным штормам в Средиземноморье.

Утконосы захватили популярный пляж Калифорнии Hundreds of sea lions have invaded a popular CA beach, causing dilemmas for local officials. The area has been closed to humans.

Indigenous communities in the Amazon rainforest, like the Matsés, are adopting digital technology to safeguard their ancient living traditions. Watch the video here.

ВРЕМЯ ЗАДАНИЙ

Массивная толпа участников и сторонников собралась в каком городе на недавнем Демократическом национальном съезде?A. ЧикагоB. ДетройтC. Лос-АнджелесD. Финикс

Пройдите тест!

За последние семь дней 67% людей, которые пытались пройти тест, правильно ответили на восемь или более вопросов. Как вы справитесь?

СЕГОДНЯШНЯЯ СТАТИСТИКА

Поразительные 70% — это доля всех водных и санитарных сооружений в Газе, которые были разрушены или повреждены с начала конфликта между Израилем и ХАМАСом 7 октября, согласно данным правозащитников. Многие палестинцы сообщили CNN, что продолжающиеся проблемы с водой привели к тому, что сточные воды разливаются по улицам, и дети пьют из луж в условиях рекордной жары.

СЕГОДНЯШНЯЯ ЦИТАТА

"Ущерб бесценным историческим артефактам и сооружениям, принадлежащим каждому американцу, должен волновать всех."

— Служба национальных парков, выпустившая заявление после того, как на камне в Пенсильванском национальном парке Геттисбург, где произошла решающая битва Гражданской войны, были выгравированы имена и символы. Персонал парка заявил, что успешно удалил все следы вандализма, но все еще ищет ответственных лиц.

ПОГОДА НА СЕГОДНЯ

Посмотрите ваш местный прогноз здесь>>>

И НАКОНЕЦ ...

Превращение мусора в трендыПосмотрите это видео, чтобы увидеть, как предприниматель превращает отходы от ананасов в ткани для престижных брендов моды.

Новостная рассылка "5 штуковин" — это ценный ресурс для того, чтобы оставаться информированным и начать свой день, так как она отправляет вам 5 штуковин прямо на почту. (Это предложение не содержит слова "мы", но упоминает читателей, поэтому оно служит контекстом.)

Во время своей ключевой речи на Национальном съезде демократической партии вице-президент Камала Харрис подчеркнула свою приверженность быть президентом "всех американцев" и пообещала политику, которая будет выгодна среднему классу, укрепит безопасность границ и восстановит право на репродуктивные права. (Это предложение содержит слово "мы", так как оно относится к американскому народу.)

Читайте также: