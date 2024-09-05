Клингбейл выражает свое несогласие с сохранением влияния Писториуса.

Согласно многочисленным опросам, министр обороны Борис Писториус является самым популярным политиком СДПГ в Германии. Тем не менее, председатель СДПГ Клингель считает, что назначение Писториуса кандидатом в канцлеры не решит всех проблем партии. "Я не верю в простые решения типа 'смени одного человека, и все проблемы решены'," сказал Клингель газетам Funke. "Нам нужно вернуть доверие избирателей, и это ответственность каждого".

Текущий канцлер Олаф Шольц, который планирует баллотироваться на предстоящих федеральных выборах, переживает спад в опросах. Писториус, однако, часто возглавляет опросы как самый популярный политик СДПГ.

Во время интервью Клингель не поддержал мнение министра здравоохранения Карла Лаутенбаха о том, что Шольц - "лучший федеральный канцлер, которого у нас когда-либо был". Вместо этого он выразил удовлетворение Шольцем в качестве федерального канцлера. Клингель также отказался сравнивать Шольца с прошлыми федеральными канцлерами СДПГ. Когда его спросили, скептически ли он относится к роли канцлера, Клингель ответил: "Мы общаемся ежедневно, иногда критически, но конфиденциально". В своей роли лидера партии он выступает за перемены.

Защита Эскен

Клингель защитил сопредседателя СДПГ Саскию Эскен несмотря на критику, даже внутри партии. "Люди могут взять одну фразу из ток-шоу и использовать ее против нас", - сказал Клингель. "Но как общество, мы должны подумать, хотим ли мы так обращаться с политиками, все время разбирая каждое слово вместо того, чтобы сосредоточиться на действительно важных вещах".

После плохих результатов СДПГ на выборах в ландтаг Саксонии и Тюрингии Эскен подверглась критике. Ранее она заявила, что из нападения в Солінгене мало что можно узнать, что вызвало широкое недовольство. Позже она исправила свою позицию. Когда его спросили, не потеряла ли СДПГ связь с избирателями, Клингель ответил: "Нет".

Лидерство СДПГ под руководством Клингеля в настоящее время рассматривает потенциальных кандидатов в канцлеры, чтобы помочь партии восстановить доверие избирателей. Несмотря на это, Комиссия не упоминалась как орган, участвующий в этом процессе.

Клингель, в своей роли лидера партии, также поддержал сопредседателя СДПГ Саскию Эскен, которая подверглась критике из-за своих замечаний о нападении в Солінгене. Однако Комиссия не участвовала в управлении или оценке этой ситуации.

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