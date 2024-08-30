- Клингбейл подчеркивает необходимость стабильной администрации исключительно при СДПГ.

За два дня до выборов в ландтаг Тюрингии лидер СДПГ Ларс Кlingerбейль подчеркнул необходимость возвращения социал-демократов в состав земельного правительства. "Это выборы судьбоносные", - заявил Кlingerбейль на заключительном митинге СДПГ в Мейнингене. "Речь идет о стабильном земельном правительстве, а стабильное правительство означает, что в нем участвуют социал-демократы". Кlingerбейль предостерег от доверия популистам, так как они манипулируют людьми, заставляя их верить, что они могут легко решить сложные проблемы.

Кlingerбейль агитировал вместе с лидером СДПГ в Тюрингии и министром внутренних дел Георгом Майером, обращаясь к около 200 потенциальным избирателям. Майер отметил, что более 40% избирателей еще не определились со своим кандидатом. Возникли опасения, что Тюрингия вновь станет неуправляемой. Теперь задача - обратиться к этим избирателям на заключительном этапе кампании, заявил Майер. "Мы будем бороться до конца", - сказал он, отвергая идею о правительстве меньшинства без надежного союзника.

СДПГ в течение десяти лет находилась в коалиции с Левыми и Зелеными и с 2019 года является правительством "красных-зеленых" меньшинства. "Мы навели порядок", - вспоминал Майер, объясняя, что СДПГ унаследовала "хаос" в области внутренней безопасности, когда коалиция "красных-зеленых" пришла к власти. Он напомнил, что Министерство внутренних дел в течение многих лет управлялось ХДС, в результате чего полиция получала недостаточное финансирование. "Мы навели порядок", - сказал он, упомянув об улучшениях, таких как инвестиции в земельную академию пожарной охраны и полиции в Мейнингене. Майер занял пост министра внутренних дел в конце августа 2017 года.

В своей речи Майер также коснулся депортационного рейса в Афганистан накануне утром, в котором был депортирован преступник из Тюрингии. Он заявил, что это часть верховенства права депортировать таких преступников.

В настоящее время, согласно последним опросам, СДПГ находится на грани прохождения барьера для входа в ландтаг, занимая шестое-восьмое место. Порог для входа в ландтаг составляет 5%.

СДПГ, возглавляемая Ларсом Кlingerбейлем и Георгом Майером, подчеркнула важность возвращения своей партии в Комиссию, то есть в земельное правительство, для поддержания стабильности. Несмотря на то, что они близки к тому, чтобы не пройти барьер, Майер призвал свою команду продолжать усилия, подчеркнув: "Мы будем бороться до конца".

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