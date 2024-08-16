- "Клеймо на Ругене" впервые показано в Грайфсвальде

После триумфального успеха у зрителей в Гамбурге и Берлине, Грайфсвальд представляет специальную выставку, демонстрирующую выдающиеся работы Каспара Давида Фридриха. Во время этой выставки впервые будет представлена картина "Меловые скалы на Рюгене", одна из самых известных работ художника, в его родном городе.

Кунстмузей в Винтертуре, Швейцария, где обычно хранится картина, любезно предоставила ее немецким музеям в честь годовщины Фридриха.

Фридрих родился в Грайфсвальде 5 сентября 1774 года, где его художественный талант был обнаружен и развит. Позже Дрезден стал его домом, где он также скончался в 1840 году. Оба города отмечают 250-летие со дня его рождения многочисленными мероприятиями и специальными выставками.

Открытие выставки в воскресенье станет грандиозным музейным фестивалем с бесплатным входом. До 200 посетителей в час смогут увидеть картины, и музейные власти ожидают большие очереди. "Планируйте потратить время", - советует представитель.

В Берлине почти 300 000 человек посетили специальную выставку "Каспар Давид Фридрих. Бесконечные пейзажи" на Музейном острове с апреля. Из-за высокого спроса часы работы Старой национальной галереи неоднократно продлевались. Выставка там закончилась в начале августа. В Гамбурге работы Фридриха привлекли около 335 000 человек в начале года. Планируется еще одна выставка в Дрездене.

Выставка в Грайфсвальде называется "Стремления". Поморский государственный музей предлагает разнообразную программу на открытии, включая рассказчиков, театр, экскурсии и интерактивные мероприятия. Многие экскурсии уже полностью забронированы, и музей открыт ежедневно, включая понедельники, чтобы справиться с ожидаемым наплывом посетителей.

Поморский государственный музей на пути к установлению нового рекорда посещаемости. С конца апреля выставка "Каспар Давид Фридрих. Жизненные линии" привлекает посетителей 103 работами, в том числе 61 оригиналом Фридриха, в основном графикой, и 33 работами его современников. В середине июля открылась кабинетная выставка "Временной путник", представляющая работы японского цифрового художника Хиройuki Масуямы, вдохновленного картинами Каспара Давида Фридриха. Среди других работ он создал две новые интерпретации "Монаха у моря" и "Этапов жизни".

За восемь месяцев музей принял 39 000 посетителей, что больше, чем за весь предыдущий год, указывая на новый рекорд посещаемости.

Специальная выставка в Грайфсвальде, названная "Стремления", обещает собрать большие толпы, и музейные власти советуют посетителям планировать достаточно времени из-за ожидающихся очередей. Аналогично, открытие этой выставки станет грандиозным музейным фестивалем, предлагая бесплатный вход и возможность увидеть картины до 200 посетителей в час.

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