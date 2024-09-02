- Клавиатурист The Cure объявил о своей борьбе с раком

Клавишник The Cure, Роджер О'Доннелл, борется с раком уже около года. В прошлом сентябре, 68-летний музыкант объявил в Twitter, что у него обнаружили "редкую и агрессивную" опухоль в лимфатической системе. Лимфатическая система включает в себя лимфатические узлы, миндалины и селезенку.

Клавишник The Cure призывает к регулярным медицинским обследованиям

После "ударного" диагноза О'Доннелл прошел 11-месячный курс лечения, включавший медикаментозную терапию и лучевую терапию. "Я в отличной форме, и прогнозы прекрасные", - заявил он.

Кроме того, британский музыкант признался, что игнорировал симптомы несколько месяцев, прежде чем обратиться к врачу. Он призывает своих поклонников проходить обследования "даже если вы считаете, что шансы на наличие симптомов невелики".

Несмотря на успешное лечение, О'Доннелл подчеркивает важность регулярных медицинских обследований, отмечая, что ранняя диагностика может быть решающей. Его любимая группа, The Cure, поддерживала его на протяжении всего пути.

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