Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиЛекарство

Клавиатурист The Cure объявил о своей борьбе с раком

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Британская музыкальная группа The Cure, известная своими жанровыми смесями поп, рок, волны и...
Британская музыкальная группа The Cure, известная своими жанровыми смесями поп, рок, волны и готики, объявила, что их клавишникRoger O'Donell борется с раком.

- Клавиатурист The Cure объявил о своей борьбе с раком

Клавишник The Cure, Роджер О'Доннелл, борется с раком уже около года. В прошлом сентябре, 68-летний музыкант объявил в Twitter, что у него обнаружили "редкую и агрессивную" опухоль в лимфатической системе. Лимфатическая система включает в себя лимфатические узлы, миндалины и селезенку.

Клавишник The Cure призывает к регулярным медицинским обследованиям

После "ударного" диагноза О'Доннелл прошел 11-месячный курс лечения, включавший медикаментозную терапию и лучевую терапию. "Я в отличной форме, и прогнозы прекрасные", - заявил он.

Кроме того, британский музыкант признался, что игнорировал симптомы несколько месяцев, прежде чем обратиться к врачу. Он призывает своих поклонников проходить обследования "даже если вы считаете, что шансы на наличие симптомов невелики".

Несмотря на успешное лечение, О'Доннелл подчеркивает важность регулярных медицинских обследований, отмечая, что ранняя диагностика может быть решающей. Его любимая группа, The Cure, поддерживала его на протяжении всего пути.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Томас делится новостями о своей предстоящей свадьбе с объявлением о свадьбе.
Общество

Томас делится новостями о своей предстоящей свадьбе с объявлением о свадьбе.

Томас делится новостями о своей предстоящей свадьбе с объявлением о свадьбе. В неожиданном повороте событий комик Томас Готtschalk и его партнерша Карина Мросс обменялись клятвами в секретной свадьбе на Ибице. Несмотря на объявление о помолвке в Instagram в июне, никто не был готов к столь быстрому бракосочетанию. Объявление о помолвке

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Судебное разбирательство по делу Джерома Боатенга набирает обороты
Общество

Судебное разбирательство по делу Джерома Боатенга набирает обороты

Судебное разбирательство по делу Джерома Боатенга набирает обороты Джером Ботенг, бывший футболист национальной сборной, уже некоторое время находится в центре судебных разбирательств. Недавно два дела завершились важными решениями. В первом случае, на прошлой неделе, было вынесено решение, а во втором, прокуратура решила отказаться от апелляции. В суде регионального суда Мюнхен

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Волна радости в сборной по волейболу Тельюрайда: Селена Гомез
Общество

Селена Гомес перешла в роль преданной игроки волейбола.

Селена Гомес перешла в роль преданной игроки волейбола. Selena Gomez выполнила их просьбу: Плакат в Телурайде, Колорадо, побудил певицу посетить матч по волейболу и спеть национальный гимн. Чудом, она появилась. Во время гастролей в поддержку своего фильма "Эмилия Перес", Гомес наткнулась на волейбольную команду Телурайда через объявление, приклеенное

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Горшок вернулся в свое ценное металлическое состояние.
Спорт

Горшок вернулся в свое ценное металлическое состояние.

Германская паралимпийская команда завоевала шесть дополнительных медалей в Париже в начале недели. Тем не менее, главные претенденты Каппел на метании диска и Шульц в триатлоне не смогли завоевать желанные золотые медали.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Томас делится новостями о своей предстоящей свадьбе с объявлением о свадьбе.
Общество

Томас делится новостями о своей предстоящей свадьбе с объявлением о свадьбе.

Томас делится новостями о своей предстоящей свадьбе с объявлением о свадьбе. В неожиданном повороте событий комик Томас Готtschalk и его партнерша Карина Мросс обменялись клятвами в секретной свадьбе на Ибице. Несмотря на объявление о помолвке в Instagram в июне, никто не был готов к столь быстрому бракосочетанию. Объявление о помолвке

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Завтра — встреча с прессой по приглашению министра транспорта, Виссинга.
Экономика

По сообщениям, он проходит тяжелую трехлетнюю терапию.

По сообщениям, он проходит тяжелую трехлетнюю терапию. Германская железная дорога готовится к значительной трансформации, которая будет глубже, чем предполагалось ранее. Как выразился представитель правительства, "мы рассматриваем трехлетний процесс перестройки во всей компании". В кругах железнодорожной промышленности эта трансформация воспринимается как жесткая мера, внутренне известная как "Проект S3&

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Министр экономики Мартин Дулиг поддерживает поддержку сайтов Volkswagen в Свободном государстве
Федеральные земли Германии

Потенциальные закрытия заводов VW вызывают тревогу.

Вольксваген обдумывает Радикальные меры для достижения финансовых целей. Что будет с Саксонскими заводами в такой ситуации? Министр министерства экономики ведет бой.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно