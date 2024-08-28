- Клаус Майне стимулирует покупку уличного издания под названием "Асфальт"

Вместо крупного концерта: вожак Скорпионов Клаус Meine поделился опытом с уличным журналистом Уве из газеты "Асфальт". К 30-летию издания его поддержали губернатор Нижней Саксонии Штефан Вейль (СДПГ) и литературный деятель Маргот Касманн. Газета выходит в Ганновере и еще 15 городах Нижней Саксонии, а также в Северо-Западной и Южной Германии.

"Без 'Асфальта' меня бы уже не было на этом свете," - заявил Уве, торгующий газетой два десятка лет. Первые девять лет он боролся с алкогольной зависимостью, но коллега из 'Асфальта' помогла ему бросить пить - и он уже 11 лет трезв. "Асфальт - это моя семья," - подчеркнул Уве. Каждый месяц продавцы покупают газеты за 1,10 евро и продают за 2,20 евро, а в Гёттингене - за 2,50 евро. Они оставляют себе чаевые и пожертвования.

Штефан Вейль похвалил: "Великолепно видеть, сколько людей 'Асфальт' трудоустроил и дал цель на многие годы". Часто люди в трудных обстоятельствах испытывают социальную изоляцию. Но как продавцы они общаются с другими людьми. Кроме того, редакция часто освещает болевые точки общества и незамеченные аспекты.

К сожалению, продажи Recently, sales have seen a decline, reported Uwe. Он надеется, что высокая поддержка приведет к росту продаж. "Я не хочу просто присоединиться. Я надеюсь, что продажи вырастут сегодня," - заявляет Клаус Meine, которого сразу узнали на пешеходной зоне. Несколько потенциальных покупателей присоединились к рок-звезде в его красном продавце и последовали за ним к прилавку Уве возле главного вокзала Ганновера.

В настоящее время около 200 человек дополняют свой доход, продавая 'Асфальт', тем самым восстанавливая свои силы и меняя свою жизнь, согласно веб-сайту уличной газеты. С момента своего основания в 1994 году 'Асфальт' помог более 3000 человек в трудных ситуациях экологически чистым способом.

Штефан Вейль, будучи губернатором Нижней Саксонии, оказал значительную поддержку 30-летию уличной газеты "Асфальт". В своей поддерживающей роли Штефан Вейль признал многочисленных людей, которых "Асфальт" трудоустроил и дал цель на многие годы.

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