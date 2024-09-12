Клан Мердок участвует в тайном споре о наследстве в уединенном судебном окружении Невады.

В глубине засекреченного зала суда в Рено, Невада, разыгрывается семейная драма, напоминающая высокооплачиваемый эпизод из сериала HBO "Наследники", но без публичного внимания или трансляции. Этот тайный спор, связанный с влиятельной семьей Мердоков, не предназначен для телезрителей или печатных СМИ.

Основной катализатор - поздняя петиция патриарха к суду, цель которой изменить семейный траст. Изначально после его смерти равные доли голосов должны были быть распределены между четырьмя старшими детьми: Лакланом, Джеймсом, Элизабет и Пруденс. Однако Мердок теперь выступает за то, чтобы полный контроль был передан Лаклану, его старшему сыну и предполагаемому преемнику.

Лаклан, ярый сторонник консервативных политических взглядов отца, занял роли председателя Fox Corporation и News Corporation с сентября, после ухода отца на пенсию. Согласно судебным записям, не подтвержденным CNN, Мердок стремился ограничить контроль над своими медиа-империями Лакланом после своей смерти, считая, что это защитит их финансовую ценность, сохраняя при этом правоцентристскую редакционную линию.

Будущий суд решит, кто унаследует обширную правоцентристскую медиа-империю Мердока, включающую такие влиятельные организации, как Fox News и его прибыльный флагман. Возможный исход может привести к сдвигу в политической предвзятости медиа-империи, если братья и сестры Лаклана смогут захватить контроль. На прошлой неделе Джеймс Мердок, который покинул News Corp. в 2020 году, поддержал кандидатуру Камалы Харрис на пост президента, выразив мнение, что его избрание является необходимым для дальнейшего процветания и стабильности демократии и экономики.

Представители Мердока отказались комментировать или не ответили на запросы CNN по этому вопросу. Связь с Пруденс Мердок также не была установлена.

Между тем, семья Мердоков единодушно поддерживает конфиденциальный характер их спора, несмотря на разногласия по поводу их международного медиа-конгломерата, который включает в себя The Wall Street Journal, New York Post и телевидение и печатные издания в Австралии и Великобритании.

О существовании суда впервые сообщила газета The New York Times в июле, ссылаясь на запечатанные судебные документы.

Путешествие в пустыню Невады

Несмотря на их малое отношение к Неваде, семейный конфликт Мердоков ведется тайно в зале суда округа Вашо. Невада предлагает один из самых конфиденциальных сценариев для дел о трастах, позволяя делам оставаться скрытыми в крайней степени, даже до такой степени, что они не появляются в публичных судебных протоколах.

Алекс Фалькони, основатель некоммерческой организации "Наши судьи Невады", занимающейся решениями судей и судебными процессами, прокомментировал подход Невады к запечатыванию. Он работал над многочисленными делами, целью которых было раскрытие запечатанных судебных процессов в штате, вместе с Американским союзом гражданских свобод. Фалькони выразил обеспокоенность возможными проблемами с соблюдением процессуальных норм из-за крайних мер по запечатыванию, принятых в Неваде.

"Если мы не знаем вашего обоснования для запечатывания, как мы можем знать, где подать заявление, если номер всего дела запечатан? Как мы можем знать, кому подавать, если мы не знаем подробностей адвокатов?" - сказал Фалькони.

Недавно Второй окружной суд Невады признал большой интерес к делу Мердоков и разместил общую информацию о судебном графике, которая описывала его как "Дело о трасте "Ду" 1, PR23-00813". Фалькони был удивлен таким решением сделать расписание публичным; однако большая часть другой информации, связанной с делом, остается засекреченной.

Ходатайства о публичном разглашении

На прошлой неделе коалиция СМИ, представляющая семь национальных новостных организаций, в том числе CNN, The New York Times, National Public Radio и другие, подала ходатайство об отмене секретности. Коалиция утверждает, что такая секретность является неконституционной и заявляет, что решение по делу может иметь значительные последствия для политического ландшафта.

Коалиция заявила: "Судьи Невады ответственны перед обществом, и общество имеет право знать, управляется ли спорный траст законно". Они утверждают, что полное запечатывание дела недопустимо, даже если все стороны согласны на запечатывание. Вместо этого суд должен приоритезировать общественный доступ и предоставить конкретные обоснования для любого запечатывания.

Фалькони также запросил разрешение снимать судебные заседания, но его запрос был отклонен, и он подал апелляцию на это решение.

В прошлом году Фалькони успешно подал ходатайство в Верховный суд Невады, который постановил, что общественность имеет конституционное право на доступ к делам семейного суда. Адвокаты Мердока утверждают, что это решение не применяется к их делу о трасте, которое они считают частным делом, глубоко укоренившимся в праве Equity.

Фалькони подозревает, что судья может отклонить ходатайства о прозрачности, которые сами могут быть засекречены. Один член семьи Мердок, указанный в судебных документах только как "Ду", выступил против ходатайства СМИ, заявив, что отмена секретности раскроет "конфиденциальную информацию о внутренней работе их конкурентов". Кроме того, они утверждают, что общественность не должна иметь доступа к слушаниям из соображений безопасности, ссылаясь на необходимость круглосуточной охраны Руперта Мердока.

"Учрежденные СМИ - в том числе предложенные intervenors - которые представляли Fox и News как угрозу американской демократии и врагов, которые должны быть противопоставлены, теперь ставят под сомнение обоснование секретности на основе соображений безопасности", - написали адвокаты Мердока в судебном документе.

С судебными разбирательствами, запланированными на следующую неделю, существует вероятность того, что суд может принять решение о освещении СМИ в любое время.

Если суд разрешит раскрытие дела, это может иметь серьезные последствия для системы семейных судов Невады. Однако не все выступают за раскрытие таких дел. Некоторые утверждают, что засекречивание семейных судебных процессов способствует защите уязвимых. Фалькони и другие, выступающие за прозрачные суды, предлагают рассматривать дела на индивидуальной основе или засекречивать определенные детали.

Фалькони не связан с медиа-коалицией, но надеется, что широкое освещение в СМИ дела Мердоков косвенно поможет его делу.

"Когда все вы со своими основными отчетами всплываете, это оказывается полезным, так как они начинают понимать, что это не стандартная процедура", - сказал Фалькони. "Они начинают осознавать, что мы необычные, и это побудит их исправить ситуацию".

Внутрисемейный бизнес-конфликт в семье Мердоков, связанный с контролем их обширной медиаимперии, привел к тому, что коалиция семи национальных новостных организаций подала петицию с требованием публичного раскрытия информации, утверждая, что крайняя секретность в этом случае является неконституционной и может иметь серьезные последствия. Алекс Фалькони, основатель "Наши Невадские Судьи", также пытался получить разрешение на съемку судебных заседаний, ссылаясь на право общественности на доступ к семейным судебным делам, несмотря на то, что его просьба была отклонена и обжалована.

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