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Клан Мердок борется с неопределенностью, когда судьба их медиа-империи висит в воздухе.

Руководство обширной медиа-империи Руперта Мёрдока, включая Fox News, перешло под надзор судьи из Рено, который определит, может ли 93-летний медиа-магнат изменить свою стратегию наследования, чтобы сохранить консервативный редакторский уклон своих влиятельных платформ.

 and  Vladimir Milov
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Руперт Мёрдок, сопровождаемый своей супругой Еленой Жуковой Мёрдок, входит во Второй окружной суд в...
Руперт Мёрдок, сопровождаемый своей супругой Еленой Жуковой Мёрдок, входит во Второй окружной суд в Рено, Невада, 16 сентября 2024 года.

Клан Мердок борется с неопределенностью, когда судьба их медиа-империи висит в воздухе.

Мюрдок вместе со своим старшим ребенком посетил суд в Рено для закрытых слушаний по секретному делу. Цель состояла в том, чтобы установить, может ли 93-летний Мюрдок изменить семейный траст, наследие прошлых десятилетий, который дает его четырем старшим детям равные голоса в управлении его консервативной медиа-империи после смерти. Мюрдок хочет изменить траст, чтобы гарантировать, что Лаклан, его предпочтительный преемник и старший сын, останется у руля надолго.

Однако Джеймс, Элизабет и Присцилла, его другие дети, выступают против этого изменения и подали иск, оспаривающий его. Как сообщают The New York Times и Wall Street Journal, Мюрдок с тревогой считает, что если его другие дети возьмут контроль, они могут смягчить процветающе-консервативный уклон компании, что, по его мнению, приведет к снижению стоимости компании.

Процедуры завершились во вторник, и теперь члены семьи с нетерпением ждут вердикта.

В последующие дни или недели пробирный комиссар выдаст отчет, в котором будет указано, может ли Мюрдок изменить семейный траст. Этот отчет не будет обнародован, как заявила Элис Тирелл, адвокат из Лас-Вегаса, специализирующаяся на трастах и наследстве.

Тем не менее, принятие решения может занять некоторое время. Каждая сторона затем имеет 10 дней, чтобы оспорить отчет и рекомендации, после чего спор может быть передан на рассмотрение судьи. Любое возражение, ожидаемое в этом случае, приведет к решению судьи или к просьбе комиссара пересмотреть решение.

К сожалению, нет предсказуемого срока для этого процесса, сказала Тирелл.

Окончательное решение судьи может быть обжаловано в Верховном суде Невады из-за активов траста, превышающих $5 миллионов, в том числе таких компаний, как The Wall Street Journal, New York Post и медиа-организации в Австралии и Великобритании.

Этот высокооплачиваемый спор о преемственности развернулся в Неваде, известной своей высокой конфиденциальностью в судебных процессах по вопросам, таким как решения о семейном трасте, что позволяет сторонам и судам сохранять дела в такой тайне, что даже их существование не указывается в судебных протоколах.

Недавно группа новостных организаций, таких как CNN, подала ходатайство в Верховный суд Невады, требуя раскрыть дело, утверждая, что "преемственность повлияет на тысячи рабочих мест, миллионы мировых потребителей СМИ и политический ландшафт США".

Несмотря на судебную тайну, интерес СМИ к этому спору остается высоким. Многие бизнес-аналитики argue, что исход этого судебного процесса может существенно повлиять на консервативную медиа-империю Мюрдока, потенциально влияя на его долгосрочные бизнес-стратегии и партнерства.

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