Китобой Уотсон остается непоколебимым в своей позиции по отношению к U-Haul

Кажется, японская китобойная промышленность имеет особое беспокойство по поводу этого человека: с июля защитник дикой природы Уотсон находится в предварительном заключении в Гренландии по просьбе Токио. Они хотят привлечь его к суду. Активист, однако, кажется не смущенным своим заключением. Говоря с AFP, он прокомментировал: "Если они думают, что это утихомирит нашу решимость - я просто сменил суда. Мое текущее судно - это именно эта гренландская тюрьма в Нууке."

Рожденный лидером эко-группы Sea Shepherd, Уотсон известен своими дерзкими встречами с китобоями в море. Его действия привели к его аресту в июле, когда его корабль дозаправлялся в гавани Нуука, что было инициировано ордером на арест, выданным Японией из-за предыдущих протестов Уотсона против их китобоев.

Юридическая команда: Кампания мести Токио

Уотсон и его юридический советник считают действия Токио актом мести против активиста. "Они пытаются сделать из меня пример, чтобы предупредить других не вмешиваться в их китобойные операции," - отметил Уотсон. Из немногих стран, разрешающих коммерческий китобойный промысел, только Япония, Норвегия и Исландия продолжают эту практику. В начале августа в список целей китобойного промысла Токио были добавлены горбатые, Bryde's и sei киты, несмотря на их уязвимое положение.

Внутри серых, современных стен тюрьмы Нуука Уотсон находит себя, глядя на море и проплывающих китов и айсберги через окно. "Это почти как если бы я все еще был на палубе моего корабля," - поделился Уотсон, выражая свои чувства по поводу этого учреждения, описывая его как "лучшую тюрьму, которую я когда-либо знал." Хотя заключение фантастично, он признался, что грустит из-за разлуки со своими двумя детьми, которым три и семь лет.

Заключение Уотсона продлится до 5 сентября, когда суд США в Гренландии примет решение по запросу об экстрадиции от Японии. Лицом к лицу с потенциальным многолетним тюремным заключением, Уотсон остается непреклонным в своей решимости защищать морскую жизнь.

Уотсон твердо верит, что действия Токио против него мотивированы местью, стремясь служить предупреждением для других, вмешивающихся в их китобойные операции. Это мнение разделяет его юридическая команда.

Несмотря на уязвимость горбатых, Bryde's и sei китов, Япония продолжает включать их в свой список целей китобойного промысла, вызывая глобальную полемику.

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