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ПолитикаНовостиТарифы на автомобили ЕС

Китайские власти планируют ввести ответные тарифы на европейские молочные продукты.

 and  Hanna Hofmann
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Китайская администрация рассматривает взимание налогов на молочные продукты из Европы.
Китайская администрация рассматривает взимание налогов на молочные продукты из Европы.

Китайские власти планируют ввести ответные тарифы на европейские молочные продукты.

Китайское правительство нацелилось на европейские молочные продукты на китайском рынке в качестве ответной меры на недавно введенные ЕС тарифы на импортируемые электромобили из Китая. В среду Министерство торговли начало «расследование по вопросу субсидий», которое может привести к введению штрафных налогов на определенные продукты ЕС.

Комиссия ЕС ввела тарифы на китайские электромобили во вторник, с потенциальными ставками до 36,3% и вступлением в силу с конца октября на начальном сроке в пять лет. Крупные автопроизводители, такие как BMW, VW и Tesla, которые производят в Китае, будут облагаться более низкими пошлинами. Пекин быстро осудил этот шаг и предупредил о эскалации торговых конфликтов.

Брюссель заявляет, что Китай незаконно субсидирует своих производителей и обеспокоен возможным ущербом для европейских производителей, в том числе возможным закрытием заводов или потерей рабочих мест. По словам источников в Комиссии, переговоры с Пекином продолжаются, чтобы предотвратить введение тарифов, но пока безрезультатно.

Китай уже отреагировал в июне, начав «расследование по вопросу субсидий» на свинину ЕС. Угроза дополнительных сборов на определенные категории продуктов вызывает напряженность среди стран ЕС. Например, Испания, крупнейший экспортер свинины, пострадает больше, чем другие страны.

Введение ЕС тарифов на китайские электромобили вызывает озабоченность внутри ЕС из-за возможности принятия ответных мер, в частности, введения тарифов на автомобили ЕС на определенные европейские продукты Китаем. Несмотря на продолжающиеся переговоры, Комиссия ЕС пока не нашла решения, чтобы предотвратить эти потенциальные тарифы.

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