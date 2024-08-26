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Китайские авиакомпании опережают европейских конкурентов

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 3 минут
Расширение услуг китайскими авиакомпаниями
Расширение услуг китайскими авиакомпаниями

Китайские авиакомпании опережают европейских конкурентов

Европейские авиакомпании оптимистично относились к полетам в Китай и из Китая, но их оптимизм был разрушен: в то время как западные перевозчики сокращают свои услуги на этих маршрутах, китайские авиакомпании существенно наращивают свои.

На этот тренд влияют несколько факторов. После конфликта на Украине европейские авиакомпании, такие как Lufthansa, Air France и British Airways, были вынуждены обходить российское воздушное пространство, делая более длинный маршрут через Турцию и Центральную Азию, в то время как китайские авиакомпании все еще могут использовать кратчайший путь.

Длинные рейсы означают более высокие затраты для авиакомпаний. По словам Стивена Саксона, партнера консалтинговой фирмы McKinsey, двухчасовой более длительный рейс добавляет дополнительные $8,000 - $10,000 в расходы на топливо. Кроме того, есть дополнительные затраты на экипаж, который находится в рейсе дольше, и авиакомпаниям приходится использовать дополнительные самолеты для обслуживания маршрута, так как каждый самолет требует тщательного технического обслуживания после определенного количества часов полета.

При наличии китайской конкуренции эти затраты нельзя просто переложить на пассажиров, так как многие предпочтут более дешевый китайский вариант. Европейские авиакомпании уже потеряли свою привлекательность на этих маршрутах: кто выберет десятичасовой рейс вместо двенадцатичасового?

Для Lufthansa и других европейских авиакомпаний эти маршруты становятся все менее прибыльными. Многие авиакомпании сообщают о низком спросе на западные рейсы в Китай. British Airways объявила, что не будет летать из Лондона в Пекин как минимум год с конца октября. Virgin Atlantic прекращает свое 25-летнее сообщение с Шанхаем. Для Lufthansa непрофитность китайских рейсов была одним из нескольких причин слабого первого полугодия. "Китай в настоящее время очень сложен, потому что китайские авиакомпании затопляют рынок своими мощностями", - сказал в июне генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор. "Маржа не так хороша".

"Европейские авиакомпании находятся в серьезном неравенстве при конкуренции с Китаем, а также с авиакомпаниями из Персидского залива и Босфора", - сказал представитель Lufthansa газете Handelsblatt. Авиакомпании из этих регионов получают выгоду от низких затрат на местоположение, низких стандартов труда и значительных государственных инвестиций в авиационную отрасль.

Доля китайских авиакомпаний растет. "Китайские авиакомпании обычно имеют до 30 процентов более низкие затраты, чем их международные конкуренты", - объясняет Джон Грант, эксперт по данным о путешествиях в OAG. Авиакомпании Народной Республики также получают выгоду от желания многих китайцев летать с китайскоязычным экипажем.

Для европейских авиакомпаний восстановление спроса на рейсы между Китаем и Западом после окончания пандемии коронавируса было медленным. По данным аналитической фирмы Cirium, в июле было на 23 процента меньше рейсов в Китай и из него, чем в том же месяце 2019 года.

Китайские авиакомпании расширили свою емкость сидений между европейскими и азиатскими мегаполисами примерно на 30 процентов в августе по сравнению с 2019 годом, согласно данным Handelsblatt, охватывающим Франкфурт, Мюнхен, Лондон и Париж в Европе, а также Пекин и Шанхай в Китае. В то же время Lufthansa, British Airways и Air France сократили свою емкость почти на 40 процентов.

Число рейсов между Китаем и Германией регулируется соглашением о воздушном сообщении. Согласно Handelsblatt, ранее было согласовано до 55 пассажирских и до 38 грузовых рейсов в неделю. Хотя Германия не полностью использовала эту емкость, китайская сторона полностью использовала ее. Весной Китай запросил увеличение числа пассажирских рейсов, сославшись на представителя Федерального министерства транспорта. В ответ немецкая сторона хотела больше грузовых связей с Китаем.

Немецким авиакомпаниям было предоставлено в общей сложности 17 дополнительных грузовых рейсов. С лета 2022 года китайским авиакомпаниям будет разрешено совершать четыре дополнительных рейса в неделю, с последующими четырьмя осенью. Это, как сообщается, существенно меньше, чем было надеяться.

Экономические трудности европейских авиакомпаний на китайских маршрутах очевидны, с генеральным директором Lufthansa, который заявляет, что Китай "очень сложен" из-за конкуренции китайских перевозчиков. Эта конкуренция приводит к существенному росту емкости сидений для китайских авиакомпаний между европейскими и азиатскими мегаполисами, в то время как европейские перевозчики, такие как Lufthansa, British Airways и Air France, сокращают свою емкость.

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